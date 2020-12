Rutes solidàries per la Marató de TV3

Altres notícies que et poden interessar

Els guies de turisme habilitats de l'Aguicat organitzen rutes solidàries amb la Marató de TV3 , enguany dedicada a la Covid-19. Les visites es faran el diumenge, 20 de desembre, a Barcelona, Tarragona, Lleida, Canet de Mar, Sitges i Sant Joan Despí.”Des de l' inici de la pandèmia, els guies no hem pogut treballar, per això hem decidit sortir al carrer de manera altruista per recollir donatius per la Marató de TV3”, diuen els guies en una nota.Tot i que la reserva és gratuïta, en el punt d' inici, abans de començar la ruta, es podran fer les aportacions en metàl·lic. La visita dura aproximadament una hora amb diferents horaris segons la poblacióDonada l' actual situació de pandèmia la reserva prèvia és imprescindible al web de l’Aguicat . Els grups seran d'un màxim de 10 persones, tots amb aparells de radioguies, que eviten la contaminació acústica, milloren l'experiència, i garanteixen la distància de seguretat.L’Aguicat és va crear fa quatre anys i ja agrupa més de 300 guies acreditats que treballen per tenir “una professió reconeguda, respectada i sostenible”.

