El TSJC obliga a un mínim del 25% d'ensenyament en castellà a Catalunya

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat parcialment el recurs de l'Advocacia de l'Estat en nom del Ministeri d'Educació contra diverses resolucions del Departament d'Educació sobre l'ús de les llengües vehiculars en l'ensenyament a Catalunya. Així, el TSJC obliga a un mínim del 25% de l'ensenyament en castellà dins del sistema educatiu català.Concretament, la resolució de la sala contenciosa-administrativa diu que la Generalitat "ha d'adoptar les mesures necessàries per garantir que tots els alumnes rebin de manera efectiva i immediata l'ensenyament mitjançant la utilització vehicular normal de les dues llengües oficials en els percentatges que es determini". Aquest percentatge, en el cas del castellà, no pot ser inferior al 25%.A la pràctica, això es tradueix en l'obligatorietat de fer una assignatura més -més enllà de Castellà- en llengua castellana. Aquesta altra assignatura no pot ser qualsevol, sinó que la resolució especifica que ha de ser "no lingüística curricular de caràcter troncal o anàleg". Segons el tribunal, l'ús del castellà és a dia d'avui "residual" l'escola catalana i això "constata una infracció del marc jurídic vigent". És per això que el jutge considera necessari fixar un ús vehicular mínim de les llengües oficials per "redreçar" la situació actual, que qualifica de "contrària a l'ordenament".El Ministeri d'Educació, a través de l'advocacia de l'Estat, demanava també que es modifiquessin els impresos de preinscripció escolar per tal que els pares tinguessin acreditat que el castellà seria vehicular en tots els cursos. La sala ha desestimat aquesta part del recurs perquè considera que amb el compliment del percentatge mínim del 25% ja quedarà garantit l'accés i l'ús de català i castellà des d'Infantil.

