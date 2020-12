Pedro Sánchez, negatiu per coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

Pedro Sánchez ha donat negatiu per coronavirus en la prova PCR, feta per determinar si s'havia contagiat arran d'haver estat en contacte amb el president francès, Emmanuel Macron, que avui ha donat positiu per coronavirus . Segons ha comunicat La Moncloa, el cap del govern espanyol romandrà aïllat fins el 24 de desembre i aquest mateix dijous se sotmetrà a una prova diagnòstica per descartar la Covid-19.Fonts de La Moncloa confirmen que el president espanyol pararà la seva activitat uns dies. Per ara ja ha quedat suspesa la seva assistència a la inauguració d'una exposició sobre Azaña a Madrid on havia d'acompanyar el rei Felip VI. Sánchez també tenia previst visitar Martorell acompanyat de Felip VI el pròxim dilluns. Una visita que ha quedat cancel·lada havia de completar amb la seva presència a un acte de Foment del Treball.Sánchez va dinar dilluns amb Macron a l'OCDE, una trobada a la qual també també hi van assistir el secretari general de l'organització, Ángel Gurría, i el president del Consell Europeu, Charles Michel.L'Elisi ha informat aquest matí que Macron està en aïllament després de confirmar que té el coronavirus. "El president de la república ha estat diagnosticat com a positiu per Covid-19 avui", ha explicat Presidència. Macron s'ha sotmès a un test PCR "després de l'aparició dels primers símptomes"."D'acord amb les consignes sanitàries en vigor i aplicables a tots els ciutadans, el president de la república s'aïllarà durant set dies. Continuarà treballant i assumint les seves activitats a distància", apunta el comunicat.

