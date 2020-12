Emmanuel Macron, positiu per Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

El president de França, Emmanuel Macron, ha donat positiu per coronavirus aquest dijous i es mantindrà en aïllament durant set dies, segons ha anunciat en un comunicat el Palau de l’Elisi."El president de la república ha estat diagnosticat com a positiu per Covid-19 avui", ha explicat Presidència. L'Elisi ha informat que Macron s'ha sotmès a un test PCR "després de l'aparició dels primers símptomes"."D'acord amb les consignes sanitàries en vigor i aplicables a tots els ciutadans, el president de la república s'aïllarà durant set dies. Continuarà treballant i assumint les seves activitats a distància", apunta el comunicat.

