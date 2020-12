Trilla demana augmentar les restriccions per Nadal encara que sigui «impopular»

Altres notícies que et poden interessar

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha demanat al Govern instruccions "clares" i "contundents" encara que siguin "impopulars" per augmentar les restriccions i endurir el pla de Nadal. En declaracions a RAC1 , ha valorat que la tendència negativa de les dades sembla estable i ha afirmat que és "qüestió de pocs dies" que comencin a augmentar els ingressats i els malalts greus. Davant d'aquesta situació, ha dit que el debat és si tornar a la fase 0 o, com a mínim, alleugerir algunes de les mesures en les que s'havia avançat, i també restringir més durant el Nadal. "Crec que seria el més prudent", ha dit. Ha afirmat que ja tenen "dificultats" per ingressar malalts sense Covid-19 al Clínic i no descarta desprogramacions.Ha reconegut que la decisió que ha de prendre el Govern és "complicada" però ha afirmat que el més efectiu és donar directrius "clares". Ha afegit que el ciutadà no només les ha de complir sinó fer-ho de manera més restrictiva si pot. "En aquestes dates no toca o toca el mínim possible", ha dit sobre les trobades de Nadal. A més, ha afirmat que els espais tancats on la gent es pot treure la mascareta, com bars i restaurants, són llocs de "risc alt". "Això és així per molt que es digui que no hi ha massa contagis", ha manifestat.Trilla ha assegurat que en els propers dies està en joc com s'entra en una època complicada, on es preveu un augment de casos en ple hivern. En el cas de l'Hospital Clínic, ha detallat que han passat de fer comitè de crisi cada dos dies a fer-lo diari perquè la situació s'està "complicant" i fan "mans i mànigues" per mantenir l'activitat normal. En concret, ha afirmat que només queden alguns llits lliures en la zona Covid i ha augurat que si han d'augmentar la capacitat d'ingressats en aquesta àrea haurien de "començar a desprogramar coses". "Estem en un equilibri molt just", ha resumit.El doctor ha dit que "és una possibilitat" que s'hagi volgut fer una reobertura massa ràpida, tot i que ha matisat que "no tan exagerat com a l'estiu". En aquest sentit, ha dit que el Govern ha estat "notablement prudent" en aquesta segona onada.

