Boadella afirma que prefereix Jordi Pujol a l'«epidèmia nacionalista» de la Catalunya d'ara

Les previsions electorals de Ciutadans no són bones i pateix, a més, una sensible pèrdua de militants . Això explica que la formació taronja recorri a tots els suports possibles en vigílies de les properes eleccions catalanes. Aquest dijous, l'actor còmic Albert Boadella ha sortit al rescat del partit que va contribuir a fundar i ha participat en una trobada amb el grup taronja al Parlament. Després ha intervingut en una compareixença amb el candidat de Cs a la Generalitat, Carlos Carrizosa. Boadella no ha decebut i ha sorprès fins i tot amb un elogi de la figura de l'expresident Jordi Pujol.Boadella, autoproclamat president de Tabàrnia, ha afirmat que havia conegut una Catalunya "amb molts gustos culturals, amabilitat i sentit comú, on em sentia molt a gust" que s'ha esvaït, en la seva opinió. "Nacionalisme i democràcia són paraules que tenen problemes de convivència", ha afirmat, assegurant que moltes persones del seu gremi han hagut de marxar fora de Catalunya. Boadella ha alertat contra "l'epidèmia de nacionalisme" que està patint la societat catalana. L'artista ha donat un suport explícit al partit unionista, tot dient que "Ciutadans és imprescindible per a la nació espanyola"."L'any 2006 em vaig trobar amb un boicot, no només de la Generalitat, sinó també del públic", un fet que va veure's accentuat al ser fundador de Ciutadans. Ha recordat la seva trajectòria teatral i ha assegurat que per ell era "inimaginable" el que va viure a la seva pròpia casa de l'Empordà, "amb bosses de brossa al jardí i pintades de 'Boadella, fot el camp!'". Però pel que ha explicat, el pitjor encara havia de venir.El que ningú no s'esperava era que Boadella elogiés l'expresident Jordi Pujol, ni que fos per comparació. A la pregunta de si se sentia més còmode quan va marxar, l'any 2006, durant el govern del president Pasqual Maragall, o durant l'etapa de Jordi Pujol, o bé ara, Boadella ha dit que se sentia "més còmode" amb Jordi Pujol perquè "seguia treballant". La situació d'ara és molt pitjor, ha assegurat, perquè es caracteritza pel "deliri i les actituds fanàtiques" que s'han apoderat de la ciutadania.Preguntat sobre la línia duta a terme per Ciutadans, Boadella ha atacat durament Pedro Sánchez, de qui ha dit que "no se li ha de donar ni l'aigua, ni el pa, ni la sal". Ha diferenciat entre Sánchez i el PSOE, "que és una altra cosa" i ha dit que considera que el president espanyol delata una "patologia".Carlos Carrizosa ha incidit en el tema de la llengua, convertit de nou en el principal cavall de batalla d'un partit en hores baixes . presentat Boadella com un símbol de la lluita contra el "clima ideològic d'assetjament al dissident" que hi hauria a Catalunya, esmentant "agressions" contra botigues que no rotulen en català, com unes pintades en una pizzeria. Preguntat per dades objectives sobre aquestes "agressions", Carrizosa no n'ha donat, sinó que ha insistit en l'existència d'un "clima auspiciat pel Govern".El dirigent de Ciutadans ha posat el cas de Boadella com a "pare fundador" del partit i exemple de la "fuga de talent" que pateix Catalunya, segons ell, per culpa del nacionalisme. Carrizosa ha aprofitat l'avinentesa per atacar la llei Celáa, mostra segons ell de la "deixació de funcions" comesa pel govern espanyol a l'hora de defensar la "llengua comuna". El diputat unionista ha considerat que la decisió del TSJC de fixar un mínim del 25% de l'ensenyament a Catalunya en castellà preval per damunt del que disposa la Llei Orgànica de Modificació de la Llei Orgànica d'Educació (LOMLOE).

