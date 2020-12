La justícia europea permet prohibir el sacrifici d'animals amb el ritual halal i kosher

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea permet prohibir el sacrifici d'animals amb el ritual halal i kosher. Arran del dubte plantejat pel Tribunal Constitucional belga, l'alt tribunal amb seu a Luxemburg ha conclòs aquest dijous que els governs poden exigir l'atordiment previ dels animals perquè la legislació europea permet fer aquesta ingerència en la llibertat de culte si la mesura és proporcional i respon a un objectiu d'interès general reconegut a la UE, com és el foment del benestar animal.Per tant, el TJUE ha donat via lliure a Bèlgica per prohibir aquest tipus de matança perquè creu que les seves mesures garanteixen un equilibri entre la importància concedida al benestar animal i la llibertat dels creients jueus i musulmans. La sentencia és una victòria pel col·lectiu animalista que fa anys que reclama frenar el sacrifici d'animals pel ritual kosher i halal.Bèlgica va prohibir el sacrifici d'animals sense un estaborniment previ que redueixi el seu patiment. Per obtenir la carn halal o kosher, tant musulmans com jueus maten amb un tall al coll a vaques, cabres, ovelles o ocells que es dessagnen durant hores fins que moren.Les entitats animalistes fa anys que lluiten per frenar aquesta pràctica, mentre que les comunitats musulmanes i jueves reivindiquen la seva llibertat de culte.

