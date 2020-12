Detenen a Tarragona, Alacant, Eivissa i Madrid 23 membres d'una xarxa que blanquejava diners de màfies russes

La policia espanyola ha desarticulat una xarxa dedicada al blanqueig de diners de màfies d'origen rus que planejava controlar sectors clau de l'economia espanyola i infiltrar-se en institucions de l'Estat. Segons informa el cos policial, per a això l'organització comptava amb advocats, funcionaris, polítics, empresaris i hackers informàtics.Dilluns passat els agents van detenir 23 persones -d'alta posició jeràrquica en el grup- en 18 entrades i registres a Alacant, Madrid, Tarragona i Eivissa. També van intervenir armes de foc, 300.000 euros en efectiu, diamants i moneders virtuals amb criptomonedes. És la major investigació contra les màfies de l'Europa de l'est que s'ha fet a l'estat espanyol els darrers deu anys, segons la policia.La investigació va començar l'any 2013 quan els agents van detectar que la màfia russa havia intensificat les seves activitats a l'estat espanyol, utilitzant-la com a punt d'entrada per al blanqueig de capitals de les organitzacions criminals, invertint els diners procedents de les diferents activitats criminals a tot el món en negocis a l'estat espanyol, principalment en discoteques, restaurants i el sector immobiliari de la costa espanyola. Així mateix feien ús de quantitats econòmiques que introduïen al país per, segons la Policia Nacional "corrompre i infiltrar-se en institucions públiques".Concretament, els investigadors van detectar a diversos líders criminals d'origen rus que freqüentaven de forma contínua àrees d'Alacant i Eivissa i els que, a través de testaferros, mantenien una constant i sistemàtica activitat d'inversió de capitals estrangers al país, amb operatives que revelaven una il·legalitat en el seu origen.En aquest sentit, duien a terme operacions bancàries transferint fons els orígens no estaven prou justificats, involucrant el transport en efectiu de grans quantitats de diners, així com utilitzant societats pantalla i testaferros.Aquestes Organitzacions, les activitats delictives inclouen l'assassinat, l'extorsió, el tràfic de drogues, armes, el tràfic d'éssers humans i els raids empresarials, mantenen múltiples ramificacions a tot Europa, estenent la seva activitat també a Sud-amèrica i els EUA. Els beneficis d'aquestes activitats criminals eren invertits a l'estat espanyol en diversos negocis, principalment en el lleure, l'hostaleria i el sector immobiliari, a través d'empresaris russos.Al llarg de la investigació, portada a terme de manera conjunta amb Europol i dirigida per la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada, es va poder constatar com l'organització investigada no només realitzava activitats de blanqueig de capitals, sinó que cometia una pluralitat de delictes connexos i que estava profundament arrelada en la societat espanyola, segons la Policia Nacional espanyola.Els investigats havien desplegat una xarxa clientelar dins de l'administració espanyola, recorrent al suborn i al tràfic d'influències, tant per facilitar les seves operacions de blanqueig sortejant obstacles legals i aconseguint una sèrie de favors administratius, com per protegir-se d'investigacions policials i judicials, facilitant així mateix l'adquisició de la residència espanyola a tots els clients de la xarxa desmantellada. Per a això, un dels principals investigats realitzava activitats filantròpiques en diverses institucions públiques per poder apropar-s'hi i, un cop aconseguida la seva confiança, poder fer-ne ús per a benefici de la xarxa criminal.Durant els set anys d'investigació s'ha pogut acreditar com els líders criminals contactaven amb els investigats per executar operacions de blanqueig de capitals. Es duien a terme diversos projectes d'inversió, adquirint terrenys per desenvolupar promocions immobiliàries de luxe, restaurants, naus industrials, parcel·les, vaixells, així com desenvolupant i projectant la compra d'una de les principals discoteques de l'illa d'Eivissa amb el clar propòsit d'aquestes organitzacions criminals d'apoderar-se del sector de l'oci nocturn i la restauració, tant a la costa valenciana com a les illes balears.Dilluns passat, per ordre de la Fiscalia Especial Anticorrupció i contra la Criminalitat Organitzada amb l'autorització del Jutjat d'Instrucció 1 de Benidorm, es va dur a terme l'explotació operativa. Es va comptar amb la presència d'Europol, qui va desplaçar agents a l'estat espanyol així com una Oficina mòbil per donar suport a l'operació. Els agents van portar a terme 18 escorcolls a Alacant, Madrid, Tarragona i Eivissa. Es van arrestar 23 membres, entre ells els màxims responsables de l'organització.En els escorcolls es van intervenir sis armes de foc curtes, dues escopetes de combat, un fusell d'assalt, un rifle de franctirador amb silenciador i milers de cartutxos de diferents calibres. A més es van intervenir més de 300.000 euros en efectiu, caixes de seguretat en bancs, moneders virtuals amb moneda digital, diamants i 16 vehicles de luxe, i es va procedir a el bloqueig de nombrosos comptes bancaris i actius patrimonials per valor de milions d'euros. Els agents estimen que es tracta de la investigació de més calat contra les màfies de l'est d'Europa al nostre país en els últims 10 anys, a causa de l'alta posició jeràrquica dels objectius investigats.

