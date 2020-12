El Govern decidirà les noves restriccions aquest dijous

Altres notícies que et poden interessar

El Procicat es reunirà de forma extraordinària aquest dijous per determinar les restriccions que marcaran els pròxims dies i, també, el Nadal. A les portes del cap de setmana i quan falta una setmana per a les festes, el Govern anunciarà les "passes enrere" que dona per assegurades perquè l'empitjorament dels indicadors de l'epidèmia en els darrers dies no és "puntual" , sinó que estem davant d'una nova fase d'escalada dels contagis.El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, no ha volgut avançar en una entrevista a Catalunya Ràdio quines seran les mesures concretes que s'aplicaran. Sobre la taula està si s'atura la flexibilització del confinament del cap de setmana a l'àmbit comarcal en comptes de municipal i si es fa més restrictiu el pla per Nadal, que fins ara fixa el límit en deu persones per trobada i permet la mobilitat arreu del territori.Aragonès ha defensat que l'executiu ha de ser capaç de "comunicar molt més assertivament" per generar confiança en la ciutadania a l'hora d'anunciar restriccions i ha explicat que les mesures es determinaran en les pròximes hores. Amb tot, ha insistit que el pla per Nadal està dissenyat en base a unes necessitats sanitàries, econòmiques i emocionals i que es revisarà en funció d'aquests paràmetres.El vicepresident ha argumentat que el pla per Nadal es va explicar amb antelació per ajudar a "planificar", tot i el risc que s'hagués de modificar arran de la pandèmia. "El Nadal habitual el suspendrem, perquè aquest any s'haurà de fer diferent", ha admès. El vicepresident ha demanat "no tenir pressa" i "protegir els més vulnerables". "Per moltes ganes que hi hagi, és millor continuar sent-hi tots", ha dit Aragonès. En resum, el vicepresident ha fet una crida a actuar de manera "responsable".Tampoc ha aclarit si fer passes enrere implica tornar a tancar la restauració. Amb tot, l'ha definit com un "espai important" en el qual el personal que hi treballa no pot exercir de policia. Tot i això, ha demanat "extremar les precaucions" perquè els bars i restaurants són espais de relaxament. "Els restauradors ens demanen que controlem que es faci tot bé. Si hi ha d'haver sancions hi haurà sancions", ha dit, i ha lamentat que una minoria de bars i restaurants "no actuïn amb responsabilitat".Aragonès ha defensat que s'han de mantenir les eleccions del 14 de febrer malgrat que en aquests moments la previsió és que es produeixi una tercera onada en poques setmanes. "Les eleccions no han de perillar", ha dit. També ha defensat que l'independentisme té l'oportunitat de situar l'amnistia al centre del debat i "lluitar i pel màxim d'aliances" per aconseguir-ho."Hi ha molta gent a Catalunya i a l'Estat que vol que s'acabi la repressió i aquests han de ser els nostres aliats", ha dit. Pel que fa a la taula de diàleg, ha demanat "el màxim de suports" per poder anar a negociar amb el govern espanyol tant l'amnistia com el dret a l'autodeterminació. Després del 14-F, Aragonès ha deixat clar que la independència ha d'estar al centre. "El proper Govern ha de tenir un programa compartit i independentista", ha apuntat, però això no treu que es puguin fer aliances amb altres forces. Un pacte amb Junts? "A mi m'agradaria sumar-hi la CUP i, en alguns àmbits, també els comuns", ha dit.Aragonès també ha explicat que continua negociant amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la injecció d'ajudes directes als sectors més afectats de la pandèmia. En aquests moments, ha dit, estan insistint en cobrir els costos fixes de les empreses que han vist reduïda la seva facturació com estan fent països com Alemanya, on es cobreix un 90% d'aquests costos.Sobre el cas de presumpta corrupció del Consell Esportiu de l'Hospitalet, Aragonès ha titllat d'"insostenible" que l'alcaldessa i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, no posi a disposició els seus càrrecs. Com ha fet ERC, ha reclamat a Junts que desfaci l'acord per governar la tercera institució de Catalunya.

