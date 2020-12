​Joan Carles I decideix no tornar per Nadal a Espanya

Altres notícies que et poden interessar

Joan Carles I ha decidit no retornar a Espanya per Nadal “a causa de la pandèmia”, segons hauria explicat als seus afins i tal com ha avançat aquest dijous la Cadena Cope . El rei emèrit afirma que és una persona d’alt risc i prefereix esperar que la situació epidemiològica a l’estat espanyol es normalitzi.Joan Carles I va abandonar l’Estat a principis del mes d’agost, pressionat pels continus degoteigs d’escàndols de la corona, amb presumptes casos de corrupció i blanqueig de diners pel mig. Des de llavors es troba als Emirats Àrabs Units, on es manté apartat del primer pla mediàtic.La notícia arriba quan fa pocs dies que Joan Carles I ha presentat una declaració davant l’Agència Tributària per regularitzar la seva situació fiscal. Hisenda està analitzant en aquests moments l’escrit i en els pròxims dies hauria de respondre si accepta la regularització o sol·licita aclariments, i quina és la quantitat que haurà de pagar l’exmonarca.

