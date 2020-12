Veïns de Tremp, indignats per les trobades de grups de militars a l'exterior d'un bar

Diversos veïns de Tremp han mostrat la seva “indignació” després de veure que diversos grups de joves, que identifiquen com militars, es trobaven a l'exterior d'un bar del municipi sense respectar les mesures de seguretat i en molts casos sense portar la mascareta posada. Són fets que van succeir a finals del mes de novembre però que no han vist la llum fins ara, després que s’hagi conegut el brot de coronavirus que afecta 26 alumnes de l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials (AGBS) de Talarn Segons ha avançat Vilaweb i han confirmat diversos testimonis a l' ACN , en aquestes trobades, on s'havia arribat a veure fins a mig centenar de persones, se sentien crits i un ambient festiu. Davant d'aquesta situació, algun dels veïns també ha confirmat que va alertar de la situació trucant al 112 i avisant a l'Ajuntament i que efectius policials s'havien personat al lloc per dispersar aquests grups i aixecar actes. Els Mossos d’Esquadra , no obstant, han dit que no tenen constància dels fets.Tenint en compte el brot de Covid-19 detectat fa un mes a la residència Fundació Fiella de la ciutat, el qual ja ha causat la mort de 58 persones , els veïns que han denunciat els fets han assenyalat que aquest “és un moment de dol i no de festes”.

