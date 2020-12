Uns espontanis boicotegen a ritme de reggaeton una roda de premsa sobre la retirada del monument franquista

I és que durant una de les intervencions de la directora de Memòria Democràtica uns “haters” han irromput a la sala virtual a ritme de vídeos de reggaeton, tallant la connexió i fent interferències entre els membres del departament de Justícia, de la delegació del Govern a l’Ebre, dels mitjans de comunicació i altres participants en la reunió.

Estupefacció a la roda de premsa virtual del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en la qual la consellera Ester Capella i la directora de Memòria Democràtica, Gemma Domènech, informaven de quan i per quins mitjans tècnics es retirarà el monument franquista del mig del riu Ebre a Tortosa.I és que durant una de les intervencions de la directora de Memòria Democràtica uns “haters” han irromput a la sala virtual a ritme de vídeos de reggaeton, tallant la connexió i fent interferències entre els membres del departament de Justícia, de la delegació del Govern a l’Ebre, dels mitjans de comunicació i altres participants en la reunió.

El cantant Ricardo Milos al vídeo que han utilitzat els haters a la roda de premsa ballant amb un tanga dels EUA Foto: Youtube

En el vídeo es podia veure al cantant Ricardo Milos, ballant amb tanga . També han aparegut altres vídeos del desaparegut futbolista Maradona ballant en festes. L’intent de boicot ha dificultat molt la comunicació i ha causat impacte i disgust entre els assistents.En un primer moment ha aparegut el cantant llatí quan Xavier Pallarès agraïa al Departament de Justícia la retirada i la bona entesa que han tingut amb la Delegació del Govern a les Terres de l'Ebre. Ningú no entenia res, però el delegat respost irònicament aventurant que "coses més estranyes veurem en començar les obres".A poc a poc les interrupcions han anat en augment durant una estona en què es perdia el so dels interlocutors, però s'escoltava a Ricardo Milos “Això mostra el democràtics que son i com tenim l’estat de salut de la pròpia democràcia”, ha apuntat Domènech.Alguns participants han exposat que era un atac cibernètic preparat a consciència que mostra que el feixisme és ben viu i encara molesta que se'n parle, mentre altres ho han agafat amb resignació.

