El Col·legi de Metges de Barcelona demana tancar els bars

El president del Col·legi de Metges de Barcelona ha recordat que fa "setmanes" que el col·lectiu mèdic avisa que la desescalada es va començar "amb xifres que no eren òptimes" i opina que, ben al contrari, Catalunya hauria d'estar "amb les restriccions màximes", tenint en compte que falten vuit dies per Nadal.De fet, Padrós augura que amb les xifres actuals Catalunya viurà la tercera onada de la pandèmia en plenes festes nadalenques, un fet que seria "perillosíssim" pel que fet que es preveu un augment destacable de la interacció social.Padrós també ha considerat que estem davant d'una "emergència nacional" i ha instat els partits polítics a "posar-se d'acord" sobre com aconseguir els recursos per pal·liar els danys "als sectors que haurien d'estar tancats"."No està escrit que la tercera onada de la covid-19 no serà pitjor que la del març", ha advertit el metge, tot recordant que en la pandèmia de la grip del 1918, la segona onada "va ser pitjor que la primera".Finalment també ha mostrat preocupació pel fet que l'anunci de la vacuna pugui estar fent que "molta gent es relaxi", i ha subratllat que "quan està a punt de sortir el sol és quan la nit és més fosca". Per això ha demanat a tothom "responsabilitat i maduresa", i ha reclamat al Govern que "ho expliqui bé".