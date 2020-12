Mig centenar de metges dels hospitals de Barcelona demanen prudència a la ciutadania

Quaranta-sis metges dels principals hospitals de Barcelona (la Vall d'Hebron, l'Hospital Clínic, l'Hospital del Mar i l'Hospital de Sant Pau) reclamen a la ciutadania que sigui responsable durant les pròximes setmanes i durant les festes de Nadal. En una carta signada per tots ells, els professionals sanitaris insisteixen en la prudència per part de tots perquè "s'han de prendre molt seriosament les recomanacions epidemiològiques i sanitàries que siguin més apropiades perquè l’impacte de la tercera onada sigui el menor possible".Tots ells analitzen les bones notícies sobre la vacuna i com poden beneficiar la població catalana durant els pròxims mesos. Tot i això, asseguren que cal molta feina per fer i no deixar enrere la que ja s'ha fet perquè provocaria "una nova situació d’emergència sanitària, com va passar a la primera onada, que produiria una pèrdua de salut a la societat que ens costaria molts anys tornar a recuperar". En aquest sentit posen èmfasi en les altres malalties que s'han vist sepultades per la pandèmia de coronavirus."Poc s’ha parlat dels danys sanitaris col·laterals a la Covid-19, relacionats amb les altres malalties que normalment la població té i que a causa dels efectes sobretot de la primera onada i en menor mesura de la segona, o bé no s’han diagnosticat o bé s'han diagnosticat tard", afirmen a la carta. Les xifres, asseguren, han de suposar una reflexió per a les autoritats governamentals.És per això que asseguren que "ja es veu la llum a la sortida del túnel" però demanen molta prudència i rigor per part de la població. "El nombre d’avions que s’estavellaran en els propers mesos dependrà del que fem en les properes setmanes i en les festes de Nadal. De tots nosaltres depèn i serà la nostra responsabilitat", sentencien.

