Dues alumnes de l'ESDi dissenyen bolquers reutilitzables per a nadons refugiats

El prototip de bolquers reutilitzables Foto: ESDi

Dues alumnes del tercer curs del grau de Disseny de l'Escola Superior de Disseny (ESDi) de Sabadell, Maria Hernando i Alice Albieri, han dissenyat uns bolquers reutilitzables per als nadons refugiats. Estan fets amb materials reciclats de les armilles salvavides que s'acumulen a l'illa de Lesbos (Grècia)El seu projecte, el qual han anomenat "Infantum", ha estat el guanyador del concurs social d'idees per a un nou ús d'aquest material en aquesta zona del Mediterrani. Les dues estudiants van fer una investigació per conèixer la situació en què vivien els refugiats i els problemes que afrontaven i, a més, van poder parlar amb un d'ells, que els va traslladar com és la vida en els camps; així van detectar que els més vulnerables, com també més nombrosos, eren els nens.Per això, Hernando i Albieri van apostar per dissenyar un producte sostenible i de llarga durada que es pogués fabricar en el mateix lloc i que ajudés a "normalitzar i dignificar" els primers anys de vida dels nounats refugiats, tal com han afirmat.“Ens vam plantejar fer un producte que recorre tota la infància, ho vam fer amb uns clips que s’adapten a la mida del nadó, redissenyant un producte d’un sol ús a un producte de llarga durada”, ha indicat Hernando.Com a guanyadores del certamen, les dues estudiants de la ESDi viatjaran a Lesbos per ajudar a implementar, desenvolupar i distribuir el producte, encara que per la pandèmia no tenen una data aproximada per dur a terme aquesta feina in situ.El concurs, organitzat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), tenia per objectiu trobar una solució a la problemàtica dels residus que provoca l'ús d'armilles salvavides i llanxes pneumàtiques a l'illa. També buscava ajudar econòmicament als refugiats mitjançant el desenvolupament d'un projecte que ells mateixos puguin fabricar i comercialitzar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor