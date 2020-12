Les autonomies podran restringir la mobilitat i fixar nous límits a les reunions de Nadal

Altres notícies que et poden interessar

El govern espanyol s'ha conjurat amb les comunitats autònomes a evitar que les festes de Nadal esdevinguin l'inici d'una tercera onada de la pandèmia. El pla de Nadal es manté sense canvis, però les autonomies amb una situació més greu podran restringir més la mobilitat amb la resta de comunitats, limitar el nombre màxim de persones que es poden trobar i allargar el toc de queda.El consell interterritorial de Salut, que reuneix l'executiu espanyol amb els consellers autonòmics de Sanitat, ha decidit mantenir el pla que obliga a limitar la mobilitat entre comunitats autònomes entre el 23 de desembre i el 6 de gener només als desplaçaments per visitar familiars o propers. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que aquest acord es manté, però les autonomies amb pitjors dades de l'epidèmia podran endurir les mesures.És el que podria fer Catalunya, segons ha donat a entendre el Govern al llarg del dia, per l'augment de la velocitat de propagació del virus per sobre d'1 , el que indica que l'epidèmia es troba en expansió. Aquest dimecres al matí el vicepresident, Pere Aragonès, advertia que "moltes famílies no es podran retrobar" per Nadal.Pel que fa a les limitacions de mobilitat, les comunitats que ho decideixin podran reduir el nombre de dies en què es permeten de forma excepcional els desplaçaments, o fins i tot impedir la sortida de ciutadans que vulguin visitar familiars en una altra autonomia. Segons ha detallat Illa, cada comunitat haurà de prendre mesures "en tot o part del seu territori" per frenar l'avanç de l'epidèmia.Les excepcions en el confinament nocturn també es podran modificar o suprimir. Les comunitats tenen marge per permetre el retorn de persones al seu domicili fins quarts de dues de la matinada en dates com el 24 o el 31 de desembre. Catalunya, com altres autonomies, així ho havien acordat.Segons s'ha decidit en la reunió dels representants de totes les comunitats, les que tinguin pitjors registres podran estendre el toc de queda. És el camí que ja havia iniciat Balears, que manté el toc de queda a les deu del vespre la nit de Nadal.A més, el nombre màxim d'assistents a trobades socials es podrà limitar a les comunitats amb una incidència del coronavirus superior. A hores d'ara és de sis persones, però el pla de Nadal permet ampliar el nombre a deu en dates festives, una decisió que havia anunciat Catalunya , però que amb l'augment de casos es podria repensar. "Reaccionem per l'evolució de les dades", ha reconegut Illa, que manté que la idea del pla de Nadal anunciat fa dues setmanes és vigent: per Nadal cal quedar-se a casa.L'altre acord sorgit de la trobada entre Illa i els consellers és aclarir que no s'han de fer servir tests ràpids d'autodiagnòstic perquè la Covid-19 és una malaltia "de declaració obligatòria" i és el personal sanitari l'encarregat de realitzar les proves per detectar casos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor