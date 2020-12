El Grup de Periodistes Ramon Barnils premia treballs d'investigació del «Barçagate» i del núvol d'Iqoxe

Els periodistes Adrià Soldevila, Sergi Escudero, Sique Rodríguez i Rafa Marrasé han sigut els guanyadors de la sisena edició del Premi Ramon Barnils de Periodisme d’Investigació, dotats amb 1.500 euros cada premi. Soldevila, Escudero i Rodríguez han estat premiats en la categoria de Mitjans d’àmbit nacional per la investigació publicada el 17 de febrer d’aquest any a la secció/podcast La Llotja del programa "Què T’hi Jugues" de SER Catalunya. Aquesta investigació va tenir ressò internacional i va destapar els negocis del Futbol Club Barcelona amb l’empresa I3 Ventures per crear estats d’opinió favorables a la junta directiva i difamar opositors i fins i tot jugadors del primer equip de futbol.Arran d’aquest treball el cas està sent investigat per la justícia. És la primera vegada en les sis edicions del Premi que es guardona una investigació publicada en un mitjà radiofònic i també la primera que es premia un article de periodisme esportiu.Marrasé, de Porta Enrere, al seu torn, ha estat premiat en la categoria de Mitjans d’àmbit local per la investigació "'Si visqués al Camp de Tarragona estaria molt preocupat, no es podia dir que no hi havia núvol tòxic tal com es van fer els mesuraments': Iqoxe, la contaminació que es va esvair en una nit" . La peça va ser publicada arran de l’explosió a l’empresa Iqoxe, l’accident més greu en la història de la indústria química de Tarragona. L’article analitza com es va obviar la perillositat del gas alliberat per l’explosió quan no se’n tenien dades ni recursos per a analitzar-lo. Marrasé guanya, així, per segona vegada el Premi Ramon Barnils: l’any 2017 va ser guardonat per una investigació sobre l’empresa d’aparcaments municipals de Tarragona.El premi Ramon Barnils de Periodisme d’Investigació, impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils, substitueix la tradicional gal·la de lliurament dels guardons per un vídeo-conversa entre el president de l’entitat, Ferran Casas, i els guanyadors dels premis d'enguany. El vídeo es troba a les xarxes del Grup . El canvi de format de l’acte ve justificat per l’excepcionalitat generada per la pandèmia de la Covid-19.El premi Barnils d’enguany ha comptat amb un jurat format per Mònica Lablanca, directora dels mitjans públics de Sant Cugat del Vallès (Cugat.cat); Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Isabel Serrano, representant de l’AMIC i coordinadora del diari 20minutos; Barbara Villuendas, professora de periodisme a la Universitat Jaume I de Castelló; Laura Cortés, periodista de l’ACN a Lleida; David Miró, subdirector de l'Ara i Ferran Casas, president del Grup de Periodistes Ramon Barnils. El premi ha estat possible gràcies al patrocini i col·laboració de l’AMIC - Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Diputació de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, l’Ajuntament de Sant Cugat, el Diari Ara i la DO Terra Alta. L'any passat el va guanyar el periodista de NacióDigital Andreu Merino per una investigació sobre les màfies de l'habitatge a Barcelona.

