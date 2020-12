Portar una mascareta massa vella pot ser més perillós que anar sense

Altres notícies que et poden interessar

Tot i que se sap de sobres que fer servir màscara ajuda a rebaixar la propagació comunitària de Covid-19, se sap menys sobre l'eficàcia específica de les mascaretes per reduir la càrrega viral en les vies respiratòries dels que els fan servir.Així, els investigadors han comprovat que portar una mascareta vella no sempre és millor que no portar-ne, després de demostrar que una màscara quirúrgica usada amb una capacitat de filtració inferior al 30% és pitjor que anar sense, segons publiquen a la revista Physics of Fluids "És natural pensar que utilitzar mascareta, per molt vella que sigui, sempre hauria de ser millor que anar sense, però els nostres resultats mostren que aquesta creença només és certa per a partícules majors de 5 micròmetres, no per partícules fines menors de 2,5 micròmetres", explica l'autor Jinxiang Xi.Els investigadors -de dues universitats nord-americanes- van trobar que una mascareta amb una eficiència de filtració baixa (menys del 30%) pot ser pitjor que anar sense. Van examinar el comportament i la destinació dels aerosols que passen a través de la mascareta, a la cara, a les vies respiratòries i, finalment, on es dipositen al nas, la faringe o el pulmó.Amb tot, el model va mostrar que una mascareta canvia el flux d'aire al voltant de la cara, de manera que en lloc que l'aire entri a la boca i el nas a través de camins específics, l'aire arriba a la boca i el nas a través de tota la superfície de la mascareta, però a velocitats més baixes. Aquesta velocitat més baixa afavoreix la inhalació d'aerosols al nas pel que, encara que les mascaretes filtrin algunes partícules, les que s'escapin de la filtració poden entrar al tracte respiratori.En l'experiment es va descobrir que l'eficiència de filtració de la mascareta quirúrgica de tres capes pot variar del 65% quan és nova al 25% quan es reutilitza, de manera que utilitzar una mascareta de filtració al 25% pot ser pitjor que no fer-ne servir cap.

