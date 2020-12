Les sèries i pel·lícules que desapareixeran de Netflix a partir de la pròxima setmana

Netflix perdrà diverses sèries i pel·lícules del catàleg que ofereix a l'estat espanyol a partir de la setmana que ve. La plataforma perd cada mes diverses llicències -per traspàs a altres plataformes o directament perquè expira el contracte- i aquest desembre no serà una excepció. Ara per ara, però, les pèrdues de l'últim mes del 2020 seran significatives, perquè algunes de les seves sèries han estat un èxit a Netflix. Són aquestes:1. Cazadores de sombras: Ciudad de hueso (18 de desembre)2. The Punisher, el Castigador (19 de desembre)3. La Gran Apuesta (20 de desembre)4. Birdman (20 de desembre)5. Noé (20 de desembre)6. El Renacido (20 de desembre)7. El Príncipe de Bel-Air (30 de desembre)8. The Big Bang Theory (30 de desembre)9. Gossip Girl (31 de desembre)

