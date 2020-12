Bellvitge i el Clínic utilitzen per primer cop un test pioner per detectar el càncer colorectal

L'hospital de Bellvitge i el Clínic de Barcelona han començat a utilitzar el test RAID-CRC, dissenyat per l'empresa biotecnològica GoodGut, per optimitzar la detecció de càncer colorectal entre pacients amb alguna simptomatologia. D'aquesta manera, els dos centres hospitalaris esperen avançar en la detecció precoç d'aquest tipus de càncer, el tercer amb més incidència i mortalitat a tot el món, especialment davant l'actual situació de pandèmia, que va provocar l'aturada del programa de cribratge i l'alentiment dels diagnòstics ràpids.Segons informa l'empresa en un comunicat, la utilització del test RAID-CRC permetrà revertir una tendència que ja s'ha començat a detectar en alguns estudis sobre l'impacte que la pandèmia està provocant en la detecció precoç del càncer colorectal. Un exemple és l'estudi publicat recentment al Lancet Oncol, segons el qual, el retard de dues setmanes en el diagnòstic ràpid de càncer colorectal al Regne Unit durant l'estat d'alarma ha fet disminuir més d'un 10% la supervivència d'aquests malalts a 10 anys.El RAID-CRC (Risk Assessment for Intestinal Disease Colorectal Cancer) és un test no invasiu, ràpid, de fàcil ús i econòmic per detectar el càncer colorectal i determinar el risc en etapes prèvies, mitjançant marcadors bacterians específics en mostres de femta. Aquesta és la principal diferència respecte els programes de cribratge actuals, que utilitzen el test de sang oculta en femta.El RAID-CRC permet reduir el 61% de falsos positius i estalviar les corresponents colonoscòpies innecessàries a través d'identificar les persones amb una firma bacteriana positiva per càncer colorectal i prioritzar que se'ls practiqui una colonoscòpia. "En el moment actual de restriccions en l'accés al sistema sanitari és prioritari poder identificar aquells pacients que més es beneficiaran d'una colonoscòpia", ha indicat el doctor Francesc Balaguer, Cap de Servei de Gastroenterologia de l'hospital Clínic de Barcelona. El seu homònim a l'hospital de Bellvitge, el doctor Jordi Guardiola, ha afegit que "en el cribratge del càncer colorectal basat amb test no invasius tant important es identificar els pacients que requereixen colonoscòpies com els que no i RAID-CRC pot ser útil en aquest sentit".El RAID-CRC ha estat validat clínicament amb 500 individus de població de cribratge a Catalunya i recentment s'ha acabat un estudi amb 2.800 individus de població de cribratge a Alemanya. Aquests estudis mostren que la introducció del RAID-CRC al programa de cribratge del càncer colorectal permet reduir el 28% de les colonoscòpies innecessàries que s'estan fent actualment i duplicar la capacitat de detectar la lesió precancerosa.El test ha estat dissenyat per GoodGut i és distribuït per PALEX Medical. "Estem orgullosos que després de sis anys de desenvolupament els professionals sanitaris i pacients puguin beneficiar-se de la nostra tecnologia", ha afirmat Mariona Serra, CEO de GoodGut.GoodGut és una empresa biotecnològica que es dedica a la investigació i desenvolupament de productes de diagnòstic i tractament de malalties digestives basat en l'estudi de microbiota intestinal. L'empresa es va crear l'any 2014 com spin-off de la Universitat de Girona (UdG) i l'Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI). Les seves instal·lacions estan ubicades al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.

