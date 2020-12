ERC reclamarà que l'Ajuntament de l'Hospitalet es personi en el cas del Consell Esportiu

ERC de l'Hospitalet de Llobregat portarà al proper ple municipal una moció per demanar al govern municipal explicacions sobre les irregularitats que la UDEF investiga al Consell Esportiu i per reclamar que l'Ajuntament es personi com a acusació particular en el cas. Una petició que els republicans ja van fer el juny, però llavors l'oposició del PSC i l'abstenció del Cs ho van evitar Els socialistes tenen majoria absoluta a la ciutat, però en aquella votació no van intervenir ni el regidor denunciant ni els dos imputats, motiu pel qual el suport de la resta de grups hauria estat suficient. Tot i això, ERC -que és el principal grup a l'oposició- només va rebre el suport dels comuns i el PP, mentre que l'abstenció de Ciutadans va evitar l'aprovació del text. Aquest grup, però, ha endurit el posicionament respecte l'alcaldessa, Núria Marín , des de la seva imputació , així que caldrà veure què vota el proper ple, el dia 23.El text que presenten els republicans, de fet, és pràcticament idèntic al del juny i reclamen "transparència" després de mesos intentant tenir accés a la informació relacionada amb el cas sense èxit. El portaveu de la formació a l'Ajuntament,Antoni Garcia, ha lamentat que "durant tots aquests mesos el govern ha estat impedint a aquest grup l'accés a la informació i documentació relacionada amb el cas".Garcia ha manifestat en un comunicat que "aquesta situació ja és del tot insostenible, l'Hospitalet no es mereix una alcaldessa que no dóna la cara, mantingui aquesta opacitat i que acabi investigada per no haver perseguit aquests greus delictes que afecten el seu govern, dels quals n'era coneixedora". En aquest sentit, Garcia ha subratllat que, "davant d'un govern opac i sota sospita, cal que Núria Marín dimiteixi i que l'Ajuntament es personi com a acusació particular per defensar els interessos dels veïns i veïnes".ERC també reclama la dimissió de Marín com a presidenta de la Diputació de Barcelona i ha anunciat que presentarà una moció de censura contra ella. Tot i això, ni JxCat ni els comuns semblen massa disposats a donar-hi suport.

