La Fiscalia considera il·legal la victòria de Canadell en les eleccions de la Cambra de Comerç

La fiscalia considera que la victòria de Joan Canadell en les eleccions de la Cambra de Comerç de Barcelona va ser il·legal, segons ha avançat El Confidencial i han confirmat fonts del ministeri públic a l'ACN. La Fiscalia Provincial de Barcelona demana la nul·litat de diversos acords de la Junta Electoral que anul·laven centenars de vots remots per defectes en el sistema informàtic de votació.El ministeri públic creu que això va vulnerar el dret fonamental a l'accés a càrrec públic de l'article 23 de la Constitució i el principi d'igualtat de l'article 14. El problema rau, segons fiscalia, en un programa informàtic sense garanties. Es posiciona així en 19 recursos presentats per comerciants i empreses contra les eleccions de l'entitat. Aquests recursos es porten des de tots els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, els 17.Fonts de la Cambra han apuntat que el posicionament de la fiscalia fa referència a l'actuació de la Junta Electoral, i no té res a veure amb candidats concrets. També subratllen que l'auditor de les eleccions va considerar una sèrie de vots sospitosos i que per això la junta els va anul·lar. En alguns casos havien sortit de la mateixa IP.

