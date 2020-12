Interior acusa la CUP d'haver «impedit la mediació» en el desnonament a Sants

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha acusat la CUP d'haver fomentat que grups vinculats al partit "impedissin la mediació" en els desnonaments a quatre famílies aquest dimarts en un bloc de pisos a Sants . Segons el conseller, des de primera hora del matí hi ha havia un equip de Mossos per mediar entre la comitiva judicial i els veïns afectats. "Els interessa la intervenció dels mossos perquè estem en eleccions i volen mantenir el seu target electoral. Ja està bé de dir mentides", ha deixat anar Sàmper de forma contundent contra els anticapitalistes.Segons el conseller, gràcies a la mediació un veí va accedir a marxar de forma "espontània" que marxava. El titular d'Interior també ha acusat la CUP d'haver impedit la suspensió del judici a Adrián Sas, activista condemnat a tres anys i mig de presó que va participar en les manifestacions durant el primer aniversari de l'1-O.Aquest dimarts, els Mossos d'Esquadra van desnonar quatre famílies amb sis menors d'edat -un d'ells un nadó nascut fa onze dies- del bloc ocupat al número 42 del carrer Gayarre, al barri de Sants de Barcelona. Es tracta d'un bloc ocupat fa dos anys pel Grup d'Habitatge de Sants (GHAS), propietat de la societat immobiliària Bardon Services. Les famílies havien rebut una ordre de desnonament amb data oberta del 7 al 22 de desembre i el GHAS havia plantejat una guàrdia ininterrompuda davant l'edifici aquests 15 dies. Des del Grup d'Habitatge de Sants asseguren que els actors en la mediació eren el propi Grup, Mossos i la comitiva judicial.La diputada de la CUP Maria Sirvent ha acusat Sàmper d'haver pronunciat unes paraules "miserables" i de "mentir". A més, la dirigent ha exigit al conseller la retirada de l'afirmació i li ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que no consti en el diari de sessions. Amb tot, ni Sàmper ha retirat el que ha dit ni la cambra eliminarà la intervenció del diari de sessions perquè, ha argumentat Torrent, la mesa "no pot disposar del contingut de les actes del ple". Tan sols pot fer-ho en casos de crides a l'ordre.

