VÍDEO Soldats espanyols fan la salutació nazi cantant una cançó sobre la División Azul

Paracuellos de Jarama, 8 de desembre del 2019. Un grup de soldats -uniformats i de civil- estan de festa en una carpa militar quan sona Primavera, de la banda neonazi Estirpe Imperial. Es tracta d'un tema sobre la División Azul que fa embogir els soldats. Tal com mostra el vídeo publicat per La Marea , molts d'ells comencen a cantar mentre fan la salutació nazi.Els fets es van produir a la caserna de Paracuellos de Jarama, on hi ha la Brigada Paracaigudista. Els soldats de l'exèrcit espanyol s'hi trobaven durant la celebració de la Puríssima de l'any passat.Segons un testimoni recollit pel mateix diari, "no és estrany sentir aquesta cançó" a les casernes, així com comentaris favorables a Vox i en contra del govern espanyol i la immigració.

