ENQUESTA Qui hauria de ser el nou president del Barça?

La cursa per la presidència del Futbol Club Barcelona ja està en marxa. Els nou precandidats que hi ha necessiten 2.257 firmes de socis per poder formar part d'una campanya marcada per la delicada situació econòmica i institucional que viu el club.Amb Víctor Font i Joan Laporta com a favorits, l'expresident va presentar-se a Madrid aquest dimarts amb la instal·lació d'una enorme lona amb la seva cara a pocs metres de l'estadi Santiago Bernabéu que va revolucionar les xarxes socials.Amb tot, altres precandidats com Agustí Benedito, Toni Freixa o Jordi Farré aspiren a sorprendre en les eleccions del 24 de gener. Emili Rosaud, Lluís Fernández Alà, Xavier Vilajoana i Pere Riera completen el cartell de precandidats. A continuació, pots votar quin preferiries que acabi sent el nou president del Barça:

