Barcelona demana al Govern congelar les tarifes del transport públic el 2021

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat per carta al vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, i al conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet, una congelació de les tarifes del transport públic el 2021. Colau reconeix que la proposta suposaria "assumir que l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) pot caure en un dèficit més gran que l'actual però planteja ciutadania "no entendria" un augment de tarifes.Colau defensa la seva proposta pel context social i actual i recorda que la regla de despesa permet tenir dèficit a les administracions. L'ATM està integrada en un 25% per l'Ajuntament, un 51% per la Generalitat i un 24% per altres entitats municipals.L'alcaldessa de Barcelona també planteja a Aragonès i Calvet obrir un debat sobre el finançament del transport públic. A la carta Colau qualifica de "grandíssim" l'esforç pressupostari fet per Barcelona en aquest sentit i recorda que dels 115,8 milions de pressupost el 2015 s'ha passat als 174 el 2020.Colau reclama a la Generalitat que utilitzi "tota la capacitat" de la llei de finançament del transport públic i de la llei del canvi climàtic per explorar nous "instruments fiscals" que permetin incrementar l'aportació del Govern.

