Denuncien el Zoo de Barcelona per una presumpta negligència que hauria provocat la mort d'animals

La plataforma ZOOXXI ha presentat una denúncia administrativa davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat contra el Zoo de Barcelona per una suposada negligència i manca de protocols adequats que asseguren que hauria provocat la mort de diversos animals. La plataforma acusa el zoo de practicar el culling. Es tracta de l'eliminació d'animals per raons de gestió del grup, una pràctica prohibida per ordenança.La plataforma creu que "s'oculta informació" i demana la dimissió de tota la direcció. Asseguren que actua "amb total impunitat", i reclamen que l'elecció dels càrrecs sigui a través de concurs públic per "evitar les tries a dit". ZOOXXI es queixa que la problemàtica és "estructural" i assegura que el zoo no rep cap inspecció per part de la Generalitat des del 2012, fet que creuen que fomenta la "impunitat" de la direcció.Segons la denúncia, el Zoo va reportar 143 animals morts del juliol del 2019 al maig del 2020, encara que es queixen que no els van voler explicitar les causes de la mort. ZOOXXI va preguntar per les causes de la mort de 34 animals en concrets, que se'ls va confirmar que en la majoria de casos no eren causes naturals.La plataforma remarca les morts de 14 aus en una mateixa instal·lació entre el desembre del 2019 i el gener del 2020, coincidint amb el pas de la Dana i del Gloria. "El més destacable i greu és que després d’un primer episodi de pluges i morts en una instal·lació, el zoo va ser incapaç de protegir els animals restants, que van morir massivament, quan més d’un més després hi va haver un altre episodi de condicions meteorològiques adverses", lamenten.La denúncia també recull presumptes negligències en la mort de dos exemplars adults de camesllargues i de cinc granotes punta de fletxa.

