Educació ajorna el retorn a l'escola fins a l'11 de gener

El Departament d'Educació ha ajornat el retorn a les aules després de les vacances de Nadal, segons ha avançat la Ser i han confirmat fonts sindicals aEn un principi, els alumnes havien de tornar a classe el divendres 8 de gener, després de Reis, però finalment ho faran dilluns dia 11. L'anunci s'ha fet en una reunió entre el Departament i els principals sindicats d'educació aquest matí. La mesura també afectarà centres de secundària. La conselleria en donarà més detalls en una roda de premsa aquesta tarda per fer balanç del primer trimestre del curs.L'objectiu d'aquest ajornament en la tornada a l'escola és evitar rebrots a les aules arran de les previsibles trobades familiars per Nadal. Està previst que aquesta setmana el Govern aprovi un decret per convertir el dia 8 en no lectiu, per tal que els alumnes tinguin festa, i el segon trimestre es reprengui tres dies més tard. Es vol, d'aquesta manera i seguint recomanacions del Departament de Salut, espaiar la tornada a l'escola uns dies més respecte les festes de Nadal. El canvi de calendari ja ha començat a notificar-se als centres.Fonts sindicals apunten que la petició d'ajornar el retorn a les aules després de Nadal era una petició des de l'inici de curs i que finalment el Departament comandat per Josep Bargalló ha acceptat. Ara com ara, la reobertura de les escoles ha funcionat bé, amb un percentatge de centres afectats que no arriba a l'1% del total. De tota manera, les dades epidemiològiques a Catalunya no són bones i aniran a pitjor en els pròxims dies, fet que ha portat al Govern a plantejar-se seriosament un pas enrere en la desescalada i a incrementar restriccions de cara a Nadal."O frenem la tendència o hi haurà restriccions per Nadal". Així de clar ho ha dit el vicepresident, Pere Aragonès, aquest dimecres al Parlament. Les dades no són bones, la Rt torna a estar per sobre de 1 i Catalunya és a les portes de la tercera onada. I encara falta és d'una setmana per les festes de Nadal. Ara com ara, encara no s'han concretat les restriccions. Aragonès no ha entrat en detall si es tirarà enrere les flexibilitzacions de la mobilitat o bé si es reduirà el topall màxim de deu persones per a les trobades.De fet, el Govern ha insistit que està a expenses dels indicadors en les pròximes hores per acabar de decidir. Amb tot, ja ha avançat que "aquest any moltes famílies no es podran retrobar". Superar el número de persones màxim fixat en les trobades, ha advertit el vicepresident, és "posar en risc" la vida de la gent que ens estimem.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor