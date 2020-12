La pandèmia porta al límit els usuaris de Càritas: una de cada cinc llars no té cap ingrés

Altres notícies que et poden interessar

Una de cada cinc llars ateses per Càritas no té cap mena d'ingrés i el 63% es troba en situació de pobresa severa. L'entitat recull aquestes dades, corresponents al setembre, en un informe que mostra l'impacte social de la pandèmia.Càritas alerta de noves formes de precarietat laboral, amb més exposició davant de la covid-19 o dificultats per fer la quarantena: el 69% de les persones diu que tindria conseqüències com l'acomiadament o pèrdua d'ingressos.El 43% de les llars ateses, on viuen 5.800 infants o joves, no té connexió a internet o habilitats per connectar-se i l'entitat alerta que aquesta 'apagada tecnològica' genera desigualtat d'oportunitats.L'entitat també ha informat de dades preocupants en relació a la Renda Garantida de Ciutadania. Només el 5% de les llars ateses la cobra i el 61% no la coneix.

