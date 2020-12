Així es protegiran els usuaris de les residències per Nadal: test d'antígen abans de festes i PCR després

Altres notícies que et poden interessar

Totes les residències de Catalunya faran un test ràpid d'antigen a tots els residents entre el 21 i el 24 de desembre i, després de Nadal, un cribratge universal amb PCR. Així consta al Protocol operatiu sobre la interacció residents-familiars i treballadors en període de Nadal a les residències de gent gran, aprovat per Salut. El document afirma que es prioritzaran les sortides llargues dels residents "de com a mínim tres dies o més" i mantenint contacte amb una única bombolla de convivència. No s'autoritzaran sortides encadenades, siguin llargues o curtes, i excepcionalment es permetran sortides d'un dia o de cap de setmana.Els centres podran organitzar estratègies de tests ràpids als familiars que visitin els avis a les residències. Les sortides d'un dia o cap de setmana seran fruit de l'acord entre resident i família, equip assistencial i direcció del centre.Pel que fa als passeigs terapèutics pels voltants de la residència amb familiars, es faran assegurant les mesures de protecció, i en tornar, no caldrà fer cap prova o test als residents.El protocol inclou també que les residències maximitzaran i ampliaran els espais destinats a les visites de familiars. La recomanació és que hi vagin tres persones simultàniament. En els centres els quals no es puguin fer visites per motius epidemiològics, es posarà a disposició dels residents i de les famílies els mitjans per fer trobades telemàtiques "de forma àmplia" durant el Nadal.A més, es recomana als familiars tenir especial cura durant els set dies anteriors a la vista o sortida, evitant qualsevol interacció amb persones de fora de la bombolla de convivència. A més, sempre que hi hagi una sortida d'un resident s'haurà de signar una autodeclaració responsable en què es garantirà l'aplicació de les mesures de protecció i el coneixement del risc de no seguir les recomanacions.El Departament de Salut ha indicat que totes les mesures que contempla el protocol són de caràcter excepcional per a aquestes dades i "estan supeditades a l’evolució dels indicadors epidemiològics i a les recomanacions de Salut Pública".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor