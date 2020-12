El Cruïlla XXS, l'ASACC, l'Auditori de Girona i l'Ajuntament de Barcelona, Premis ARC 2020

La indústria musical del directe ha celebrat aquest dimarts al vespre a la sala Barts de Barcelona els tradicionals Premis ARC, que s'han transformat en un reconeixement a un sector que ha treballat "intensament" per reactivar-se durant la pandèmia. Entre els guardonats hi ha l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), pels projectes Sala BCN i Sala TGN, que han impulsat la música en directe; l'Auditori de Girona per haver recol·locat la programació musical inicialment prevista abans de la Covid-19; l'Ajuntament de Barcelona per a transformar el BAM i la Música Mercè en un aparador de la música local; el Cruïlla XXS per la programació durant l'estiu; el periodista Jordi Bianciotto; o els Stay Homas per partida doble.Els Premis ARC han volgut fer visible els artistes, empreses i entitats que han treballat per tirar endavant en una situació d’incertesa i en un context "crític i de crisi social i econòmica mundial". La gala ha volgut donar visibilitat al sector i reivindicat l’esforç de creadors, artistes, grups de música, empreses i professionals de tot el sector musical que van omplir de continguts els mesos de confinament i que, posteriorment, han seguit treballant per a la represa de l’activitat durant la desescalada.Durant la cerimònia, en què hi han actuat artistes com Blaumut, Ladilla Rusa, Mazoni i Aiala i que ha estat presentada pel músic i guionista Ferran Aixalà, també s'ha reconegut Ixent Sampietro d’Èxits Management & Produccions amb el reconeixement al mànager d'ARC que ha destacat per la seva tasca professional; Iban Orobitg d’OA2 Produccions amb el guardó al representant que ha destacat en l'organització d'esdeveniments; i Rosa Galbany de Taller de Músics i Xavi Pascual de Promo Arts Music com a promotor d'ARC que ha destacat en l'organització d'esdeveniments. El premi a la trajectòria professional com a soci se l'ha endut Martín Pérez, responsable de Concert Studio.El president de l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), Jordi Gratacós, constata a l'ACN que amb la situació actual era "difícil" plantejar uns guardons a l'ús, i per això han volgut reconvertir-los excepcionalment en uns "reconeixements" a tot el sector de la música en viu. Un àmbit, aquest, que considera el més perjudicat per la covid-19 si més no quant a les limitacions a l'activitat.Amb aquesta redefinició dels premis la gala ha servit també per expressar reivindicacions i urgències del sector en vistes a l'any 2021, i per "fer pedagogia" sobre la importància de la música, "percebuda a vegades com un esbarjo".Gratacós reclama a les "estructures polítiques" que "s'adonin" del pes específic de la música en viu, i que no faltin les ajudes i "canvis legislatius" per protegir-la ara i en el futur. En aquest sentit, els guardons han fet un reconeixement a una de les poques programacions de festes majors que no s'han cancel·lat enguany, per fer notar com resulten d'important aquests programes i com ha afectat músics i professionals del directe un estiu sense pràcticament concerts.El president de l'ARC recorda que els Ajuntaments són "els grans promotors" i a la vista del que ha passat enguany demana "canvis legislatius" i fins i tot "recuperar la idea de festes de pagament" perquè el 2021 no es repeteixi la mateixa situació. I és que Gratacós augura que la crisi s'allargarà "més d'un any i de dos". Per això reclama més "claredat" legislativa i una reestructuració general del sector, "de cap a peus". "Després d'una gran crisi hem d'aprofitar i fer net", rebla.Després de la gala Gratacós s'ha mostrat molt crític amb les institucions polítiques i culturals durant la crisi del coronavirus i ha remarcat que "la d'avui més que una nit de premis és una nit de reconeixements". Visiblement preocupat també ha valorat la feina del sector cultural i l'ambició "per trobar solucions" en aquests moments excepcionals, on ha afirmat que la cultura "necessita replantejar els seus fonaments i planificar el futur de cap a peus". "Necessitem i demanem un pla de viabilitat per al 2021. Els de la música i les arts, abans que professionals, som amateurs, amants. Ens estimem la feina, estem a punt per al futur", ha sentenciat.Per la seva banda, els Stay Homas, triomfadors de la nit amb dos premis, han manifestat la sorpresa que ha estat el 2020 per a ells. "Estem recollint un premi de música en un any on hi ha hagut menys música que mai", ha dit Guillem Boltó, un dels membres del grup. "Sense suport de la gent no arribem enlloc i estem frisant perquè surtin mesures amb les quals puguem fer concerts com Déu mana", ha afegit.ARC és l’associació degana de professionals del sector de la indústria musical amb més antiguitat de l'Estat. L'Associació Professional d’Agents, Promotors i Mànagers de Catalunya, amb 40 anys d'història, té associades més de 70 empreses del sector de la música en viu, que representen un 80% de les empreses del sector. ARC coedita l’Anuari de la Música, des de fa 20 anys i és una referència pel sector i institucions.

