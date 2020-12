El Gremi de Restauració crida a «conduir la socialització de Nadal» a bars i restaurants

Altres notícies que et poden interessar

Amb el repte de "salvar la restauració", el Gremi de Restauració ha presentat una campanya per incentivar el consum "segur i prudent" en bars i restaurants durant les festes de Nadal. La iniciativa compta amb el suport del Departament d'Empresa i fins al darrer moment s'esperava la participació del conseller Ramon Tremosa en l'acte de presentació, com estava anunciat a l'agenda del Govern.A última hora, però, ha declinat assistir-hi amb l'argument d'una reunió d'urgència. Pallarols, que ha esgrimit que la "situació" actual condiciona també l'agenda política, ha agraït l'"empatia amb el sector de la restauració" del conseller. El llançament de la iniciativa coincideix amb els missatges del Govern que apunten a un enduriment de restriccions per contenir l'avanç de l'epidèmia a Catalunya.La campanya, amb el lema Reserva moments, ara encara més, anima la ciutadania a donar a bars i restaurants l'"ànim i escalf" que el sector "es mereix després de mesos de penúria", segons ha explicat el director del Gremi, Roger Pallarols, que ha avisat que serà la "darrera oportunitat d'aquest fatídic 2020" per donar aire als negocis, una part dels quals es troba a la corda fluixa pel confinament de primavera i el tancament decretat pel Govern durant 40 dies aquesta tardor."La convivència amb la Covid és obligada i cal parar idèntica atenció a la salut i l'economia", ha asseverat, davant el risc que l'expansió de l'epidèmia impliqui noves restriccions que afectin bars i restaurants. En aquest sentit, ha advertit que "la paralització de la restauració és un preu que no ens podem permetre per l'impacte gravíssim en tants sectors" empresarials, que ha xifrat en un 30% del PIB.El director del Gremi s'ha referit a la dicotomia entre salut i economia per assegurar que cal "mantenir a ratlla la pandèmia" i alhora "impedir que els principals motors de l'economia s'enfonsin". Això sí, ha fet una crida als clients de bars i restaurants a "extremar la precaució i el compliment de les regles", amb més distància entre comensals i grups més reduïts. Pallarols ha animat a "conduir la socialització de Nadal" des de les llars fins a bars i restaurants.La campanya, que també rep el suport d'Agbar, consisteix en set spots de trenta segons protagonitzats per actors i periodistes que tenen una cita en bars. Hi participen Mònica Terribas, Jordi Basté, Gemma Nierga, Xavier Sardà, Josep Cuní, Lídia Heredia, Núria Gago, Leticia Dolera, Carme Balagué, Anna Maria Barbany, Itziar Castro, Jordi Sánchez, Loles León i Juanjo Puigcorbé.

