«Jerusalem» rep set guardons als Premis Butaca i el musical «La tienda los horrores», quatre

L'obra de teatre "Jerusalem" ha estat la gran triomfadora dels Premis Butaca amb un total de set guardons, entre els quals el de millor muntatge teatral, millor direcció teatral per Julio Manrique, millor actor teatral per Pere Arquillué i millor actor de repartiment per Marc Rodríguez. L'altre guanyador dels premis ha estat el musical "La tienda de los horrores" d'Àngel Llàcer amb quatre guardons, entre els quals el premi Butaca al millor musical. Ha rebut tres premis "La Rambla de les floristes", i n'han rebut dos cadascun "Wu Wei" i "Rèquiem". Els vint-i-sisens Butaca s'han celebrat en la Gala Pandemic Edition al Teatre l'Amistat de Premià de Dalt, amb el lema Fora Màscares."Jerusalem", una producció del Teatre Romea, el Centro Dramático Nacional i Grec 2019, ha aconseguit un total de set premis Butaca: millor muntatge teatral; millor direcció teatral per Julio Manrique; millor actor teatral per Pere Arquillué; millor actor de repartiment per Marc Rodríguez; millor escenografia per Alejandro Andújar; millor caracterització per Núria Llunell; i millor so i espai sonor per Damien Bazin.Després de recollir el guardó com a millor director, Manrique ha assegurat que "Jerusalem" va ser "un procés molt lluminós" i ha recordat que la van fer fa dos estius i que l'obra "era una festa enorme" i així ho van viure. "Vam remar tots junts en la mateixa direcció i quan això passa és un miracle".Jordi Gonzàlez, de Focus, després de recollir el premi Butaca al millor muntatge teatral: "Seguirem i el virus no podrà amb nosaltres ni vosaltres i cada vegada serem més forts". Gonzàlez ha agraït al públic que els ha donat suport en aquest difícil moment i al sector per fer que el teatre sigui segur.L'altre guanyador dels premis ha estat el musical "La tienda de los horrores", produïda per Nostromo, ha rebut quatre guardons: millor musical; millor actor musical per Marc Pociello; millor actriu per Diana Roig, i millor disseny de llums per Albert Faura.La "Rambla de les floristes" ha rebut un total de tres guardons: millor actriu teatral per Rosa Boladeras. També ha rebut els de millor vestuari per Montse Amenós i millor composició musical per Dani Espasa"Rèquiem" de Crea Dance Company i el Centre Cultural Terrassa ha guanyat el Butaca a millor espectacle de dansa i millor coreografia per Marta Rovira.L'espectacle de dansa "Wu Wei", amb direcció i coreografia de Raquel Klein i producció del Mercat de les Flors i el Teatre Principal de Palma, ha rebut dos premis, al millor intèrpret masculí per Jacob Gómez i millor intèrpret femení per Blanca Tolsà.Per altra banda, l'espectacle "Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers", d'Àlex Rigola amb producció de Titus Andrònic, Temporada Alta i Sala Beckett, ha guanyat el premi a millor espectacle de petit format.La Butaca a millor espectacle per a públic familiar ha estat per la companyia Pepa Plana per "Veus que no veus". Altres guardons han estat per Guillem Clua, Butaca a millor text per "Justícia", i Laura Conejero, Butaca a la millor actriu de repartiment per la seva actuació a "Una història real". El premi Butaca honorífic "Anna Lizaran" d'enguany ha estat per Carme Fortuny."Europa Bull" amb set nominacions i Infanticida, amb sis, no han recollit cap guardó en aquesta gala.La Gala Pandemic Edition s'ha celebrat al Teatre de Premià i s'ha pogut seguir en línia, tot i les caigudes de la connexió en diversos moments del seu transcurs, i per la Xarxa de Televisions Locals (XAL).Durant la gala s'han fet diverses referències al coronavirus i s'ha defensat que la cultura és segura. Al seu inici, ha fet una connexió l'epidemiòleg Oriol Mitjà i ha demanat, en to de broma, als ballarins que respectin la distància de seguretat. "Us admiro molt i que la cultura segueixi sent segura", ha destacat Mitjà.

