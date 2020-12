VÍDEO Consells dels Mossos per evitar robatoris en aparcaments

Com evitar-ho?



- En el moment d’arribar a l’estacionament o al adreçar-nos al nostre vehicle comprovar si veiem alguna persona a prop en actitud d’espera.



- Si en el moment de carregar les compres i els nostres efectes personals al vehicle o a l’arribar a l’estacionament algú requereix la nostra atenció, fer cas omís i tancar d’immediat el vehicle.



- Si finalment sou víctimes intentar anotar o memoritzar la placa de matricula del vehicle quan fuig i trucar al 112 informant dels fets.



- Caldrà que aneu a la comissaria de policia més propera per posar una denúncia.

Malgrat que aquest Nadal n'hi haurà menys que mai, aquests dies són sinònim de força mobilitat. Són molts els ciutadans que es desplacen arreu del territori per celebrar els àpats tradicionals a casa de familiars. És comú, doncs, l'ús d'aparcaments, ja siguin públics o de pagament, per deixar el cotxe mentre dura el dinar o el sopar en qüestió.Per aquest motiu, els Mossos d’Esquadra faciliten un seguit de consells de seguretat per evitar una tipologia de furt al descuit anomenada siembra. Segons informa la policia catalana, els autors busquen víctimes vulnerables, ja sigui per edat o perquè estiguin soles, i que surten del cotxe per entrar a comprar o bé que tornen al cotxe quan ja ho han fet.Els lladres són habitualment tres per tal de repartir-se les tasques: un distreu la víctima, l’altra furta la bossa de mà -o qualsevol altra cosa de valor- de l’interior del vehicle i el tercer espera dins d’un vehicle en marxa per fugir ràpidament del lloc.La forma de distracció utilitzada dona nom al furt, siembra. Un dels autors llença a terra, prop de la víctima i del seu cotxe, unes monedes, unes claus o qualsevol objecte per fer-la creure li ha caigut.Això provoca que descuidi la seva bossa de mà o els efectes personals dins del seu cotxe i és en aquest moment que un altre home, que s’havia mantingut amagat aprofita per emportar-se’ls.Fet això, els dos homes són recollits en cotxe pel tercer i marxen ràpidament.

