El Govern ja planteja canvis: «O frenem la tendència o s'hauran de fer restriccions per Nadal»

Encara no es concreta el què, però el Govern ja apunta que hi haurà canvis en les mesures especials previstes per celebrar el Nadal. "O frenem la tendència o s'hauran de fer restriccions per Nadal", ha advertit el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, aquest dimecres al Parlament amb unes dades que ha definit com a "extremadament preocupants". La velocitat de contagi es torna a enfilar a 1,22 i el secretari general de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha avançat que la radiografia que fan és que es frega ja l'1,5, amb la qual cosa s'està de nou en fase d'expansió del virus.Aragonès no ha entrat en detall si es tirarà enrere les flexibilitzacions de la mobilitat o bé si es reduirà el topall màxim de deu persones per a les trobades. De fet, el Govern ha insistit que està a expenses dels indicadors en les pròximes hores per acabar de decidir. Amb tot, ja ha avançat que "aquest any moltes famílies no es podran retrobar". Superar el número de persones màxim fixat en les trobades, ha advertit el vicepresident, és "posar en risc" la vida de la gent que ens estimem.El vicepresident ha insistit que no es pot "normalitzar la tragèdia" i ha fet una crida, de nou, a la responsabilitat de la ciutadania. Ha insistit que s'han reforçat els sistemes de detecció de reacció, amb cribratges massius i ampliació de la capacitat assistencial. Amb tot, ha afegit que no es pot substituir el component de responsabilitat individual de cadascú.A hores d'ara, el Govern manté l'ampliació del confinament del cap de setmana a l'àmbit comarcal i no aclareix si es farà enrere o bé es tirarà endavant. També està en l'aire les trobades de màxim deu persones per Nadal i l'aixecament de les restriccions de mobilitat per festes inicialment prevista.

