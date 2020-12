Avui fa 1.000 dies que estic empresonada injustament per haver defensat el lliure debat democràtic al Parlament. Els dies i les nits de presó no canviaran la nostra consciència ni el nostre convenciment de construir un país més just i lliure. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) December 16, 2020

Carme Forcadell compleix aquest dimecres 1.000 dies a la presó. L'expresidenta del Parlament ha recordat la dada a Twitter, on ha afirmat que "estic empresonada injustament per haver defensat el lliure debat democràtic al Parlament".Tot i la impactant xifra, Forcadell assegura que "els dies i les nits de presó no canviaran la nostra consciència ni el nostre convenciment de construir un país més just i lliure".Forcadell va ser empresonada el 23 de març del 2018, després de ser condemnada a 11 anys i mig sense llibertat -i al mateix temps, inhabilitada- per sedició. Aquest estiu, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez ja van complir 1.000 dies a la presó

