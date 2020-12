Un nou mètode de càlcul empitjora les dades de la Covid a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut treballa en un nou mètode de càlcul dels indicadors que situaria l'Rt, entre el'1,45 i l'1,50. Així ho ha explicat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, a Catalunya Ràdio, on ha detallat que aquest mètode es basa en el tests d'antígens i no les PCR i donen una foto més "actualitzada".Això situaria el total de casos la darrera setmana en 12.000. Davant d'això, Argimon ha dit que "clarament s'haurà de reduir mobilitat i interacció social" i "com més aviat millor". Ha explicat que el Govern està analitzant la situació però que no hi ha encara cap decisió presa.També s'ha mostrat partidiari d'endurir el pla de Nadal i ha afirmat que les sortides dels residents haurien de ser d'un "mínim de tres dies".Les darreres dades oficials, sense el nou mètode de càcul, situen la velocitat de contagi a 1,22 i també fixen la tendència de la pandèmia a accelerar-se:[estat covid]

