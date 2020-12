​Veterinaris de l'Oceanogràfic injecten antibiòtics a una foca amb una sarbatana

Dos veterinaris de la Fundació Oceanogràfic de València han aconseguit subministrar una dosi d'antibiòtics amb efecte de 30 dies a la foca gris (Halichoerus grypus) que, procedent de l'Atlàntic Nord, ha arribat a les costes d'Altea-Xàbia després de passar per l’Algarve i Gibraltar. Els tècnics consideren que, junt amb l'aliment que li van oferir, l'animal pot superar la possibilitat d'infecció, almenys durant aquest període.Després de diversos intents fallits de capturar l'animal, amb la col·laboració de diversos organismes provincials i locals, es va aconseguir abans d'ahir una fita important, ja que gràcies a un estudi de l'Oceanogràfic s'ha comprovat que aquest antibiòtic té una àmplia cobertura. En aquesta ocasió han col·laborat en l'operatiu agents de la Policia Local de Xàbia.El medicament que s'ha subministrat a través de teleinjecció amb una sarbatana va adreçat a una possible infecció, com la que solen patir aquests mamífers, en la que qualsevol problema de salut es complica habitualment com una pneumònia.D'aquesta forma s'allarga l'esperança de capturar amb èxit i amb vida la foca gris.

