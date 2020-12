UGT reclama un increment del salari mínim interprofessional per reactivar l'economia

Altres notícies que et poden interessar

El secretari general de la UGT, Camil Ros, ha reclamat la reducció de la setmana laboral i la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) en el transcurs de l'informe de gestió presentat davant el 16è congrés de la UGT que se celebra a Barcelona al Palau de Congressos, i que té com a lema "Aturem, Canviem, Avancem". Ros ha parlat davant de 400 delegats. Sobre le spropostes de reducció de la setmana laboral, les patronals ja han fet saber la seva oposició rotunda Camil Ros ha assegurat que la pandèmia no farà que els treballadors "renunciïn" a les reivindicacions d'acabar amb la reforma laboral i del sistema de pensions del Partit Popular, i ha insistit en la necessitat d'increment de l'SMI com a exemple de "política de reactivació econòmica", ja que "100 euros a les butxaques dels treballadors dinamitzaran l'economia".Durant el seu discurs, Ros ha tret pit del paper dut a terme pel sindicat UGT durant el procés independentista i ha lamentat que "sindicalment, en alguns moments clau, la UGT va estar sola". Tot i que no ha dit a qui es referia, l'organització que dirigeix busca teixir unitat d'acció sindical amb CCOO.En el seu discurs, el dirigent sindical ha fet referència diverses vegades a les friccions internes i les pressions externes que es van generar per culpa del procés independentista i ha dit que la UGT va ser "respectuosa amb d'altres" que "no ho van ser amb nosaltres", abans d'afegir: "Sindicalment en alguns dels moments clau la UGT va estar sola perquè la unitat d'acció no va existir i, de manera roïna, a última hora ens van deixar sols".

