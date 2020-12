La factura de la llum s'abaratirà «almenys un 13%» en cinc anys

El govern espanyol ha aprovat un avantprojecte de llei que permetrà "reduir almenys un 13% la factura elèctrica" dels consumidors domèstics "en els pròxims cinc anys". Segons ha explicat la portaveu de l'executiu de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, el text crea un "fons nacional de sostenibilitat del sistema energètic" per cobrir "part del cost fix del rebut de la llum".Concretament, l'associat a la retribució de les renovables. Si fins ara aquest cost l'abonaven els consumidors, amb aquest mecanisme seran les empreses energètiques les que ho cobreixin amb aportacions a aquest fons en funció de les vendes d'energia que facin.Montero ha afirmat que el mecanisme s'aplicarà de forma "gradual" i tindrà un "impacte positiu" en el consumidor, sobretot per a les llars més vulnerables, ja que serà un sistema "socialment progressiu". La ministra ha explicat que aquest mecanisme evitarà un augment de la factura de la llum perquè l'escenari actual de menor demanda i menor recaptació podia esdevenir en un augment dels costos fixes. Segons ha remarcat, el sistema vigent de 2012 "no és vàlid".D'altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat l'estatut del consumidor electrointensiu que ha de permetre abaratir el cost de l'energia a la gran indústria. La mesura beneficiarà més de 600 empreses industrials amb un alt consum energètic i implica la possibilitat de bonificar fins al 85% de la factura d'energies renovables.L'estatut també recull un mecanisme de cobertura de riscs derivats de l'adquisició d'energia elèctrica a mitjà i llarg termini per consumidors electrointensius. Per obtenir la condició de consumidor electrointensiu, el consum energètic de la companyia haurà de ser superior a 1 GWh durant dos dels tres anys anteriors i el consum en les hores corresponents al període tarifari més barat d'almenys el 50% de l'energia consumida.

