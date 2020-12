Argimon demana l'aturada immediata de la desescalada

🔴 Com podrem celebrar el Nadal? Josep Maria Argimon, secretari de Salut Pública, a @maticatradio: "No estem bé, i anem malament"https://t.co/tUKpu6PvL2 pic.twitter.com/qfSn9hFNBz — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) December 16, 2020

Josep Maria Argimon considera que cal fer un pas enrere i reduir la mobilitat i la interacció social “el més aviat possible” en base a l’última remesa de dades que són molt negatives, tal com ha explicat aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio . El secretari de Salut Pública ha dit que el Govern analitzarà en les properes hores la situació i decidirà si cal fer marxa enrere en el pla de Nadal Argimon ha avançat les xifres de la pandèmia d’avui, que ha explicat que es calculen amb una nova fórmula, “més robusta, ràpida i fiable” i que permeten donar les dades dels últimes tres dies. I els números són força dolents: "No estem bé. Anem malament. Segons l'últim recompte, entre el 6 i el 15 de desembre, tenim 11.800 positius i una Rt d'1'45-1'50. El risc de rebrot puja i estem en fase d’expansió", ha lamentat.El secretari creu que ja estem anat cap a la tercera onada, on el pic serà una mica menys alt que el de la segona. Per això, ha instat els ciutadans ha ser cautes de cara al Nadal.En aquest marc, Argimon recomana a les famílies fer trobades de Nadal “el més petites possible” i si es pot fer a l’aire lliure, millor.Pel que va a les vacunes, ha insistit que es començaran a administrar a les residències i que no es podran triar.

