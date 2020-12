Els pressupostos per superar la pandèmia a la Metròpolis Barcelona

Uns pressupostos en plena crisi

Un increment del 19%

Un escenari d'emergència climàtica

Com pretén superar la pandèmia l' AMB ? L'administració metropolitana acaba d'aprovar uns pressupostos expansius que, malgrat la reducció d'ingressos, creixen un 19%. Aposten per la reactivació econòmica i el suport a les polítiques socials municipals però sense oblidar la situació d'emergència climàtica prèvia a l'esclat de la crisi de la Covid-19.La Metròpolis Barcelona, com pràcticament tot el món, iniciarà el 2021 amb un doble escenari. Per una banda, la perspectiva de l'última fase de la crisi sanitària i, per l'altra, els pitjors efectes de la crisi social i econòmica que se'n deriva.L'escenari estarà marcat per un increment de la pèrdua de llocs de treball, un descens dels ingressos i del poder adquisitiu de la ciutadania i un augment de les dificultats per fer front tant al pagament d'un habitatge digne com d'impostos, taxes i rebuts dels subministraments bàsics.L'AMB afronta el 2021 amb un escenari que ja ha viscut els darrers mesos de l'any: una reducció d'ingressos i la necessitat de reassignar recursos. "En àmbits com el transport públic ha caigut molt la demanda però no les despeses que comporten", explica Ramon Torra, gerent de l' Àrea Metropolitana de Barcelona L'esclat de la pandèmia ja va suposar introduir partides per mitigar-ne l'impacte. N'és una bona mostra el pla ApropAMB que destina 16,6 milions d'euros a projectes municipals de reactivació econòmica en sectors com el comerç, els joves i les dones , entre altres. El programa s'ha dividit en tres anualitats: un 25% enguany, la meitat l'any vinent i la resta el 2022.El Consell Metropolità del passat 22 de desembre va aprovar definitivament els pressupostos propis de l'AMB. Pugen a un total de 985 milions d'euros, una xifra que suposa un increment del 19% respecte enguany. De fet, el mateix context de la pandèmia ha suposat que entre l'aprovació inicial i la definitiva s'hagi incrementat en 110 milions d'euros, gràcies a un crèdit sindicat.Serviran per finançar les inversions del pla de sostenibilitat ambiental (PSA. El gerent de l'AMB explica que han obtingut els recursos gràcies a tenir una despesa financera molt baixa. "Només tenim 20 milions d'euros pendents d'amortizar i això ens permet accedir a nou crèdit", destaca Torra aSi es té en compte el conjunt del grup AMB, que inclou entre altres l'Institut Metropolità de Taxi, l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) i altres societats on participa íntegrament o majoritàriament, els comptes ascendeixen a més de 2.230 milions d'euros. És el tercer pressupost del sector públic de Catalunya, només per darrera dels de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.En el context de crisi, l'administració metropolitana ha apostat per congelar les taxes que cobra. En el cas del Tribut Metropolità, que s'aplica a l'IBI i es destina a finançar el transport públic, el 2021 no s'apujarà el tipus impositiu. La Taxa Metropolitana de Tractament de Residus també es congela i s'aplicarà un nou criteri de càlcul que suposarà que el 40% dels comerços metropolitans paguin menys.De fet, una de les grans novetats dels comptes és una partida d'1 milió d'euros per ajudar al pagament de la fiscalitat. "Està adreçada tant a ciutadans com a activitats econòmiques i forma part de les accions per superar la pandèmia", destaca Ramon Torra.Una de les línies mestres dels pressupostos 2021 de l'AMB és la reactivació econòmica. Es percep clarament en el pla ApropAMB, creat expressament com a resposta a la pandèmia, i al Pla de suport a les polítiques socials municipals. Ara bé, aquest vector també forma part tant dels plans d'inversions aprovats aquest desembre com en l'ambiciosa política de creació d'habitatge públic que impulsa l'administració metropolitana. "Invertir vol dir impulsar l'economia en un context de crisi com l'actual", recorda Ramon Torra.Quan acabi la pandèmia, la crisi ambiental continuarà aquí. En aquest sentit, els pressupostos de l'AMB no obliden ni la lluita contra l'emergència climàtica i la contaminació atmosfèrica, ni l'aposta per la mobilitat sostenible i la transició energètica. Ho fan per una qüestió de voluntat política però també per la pròpia naturalesa de l'administració metropolitana: "El 80% dels recursos els destinem a competències derivades per la llei de creació de l'AMB: transport, residus i cicle integral de l'aigua", destaca Antoni Novel, director de Serveis Generals.La crisi de la Covid-19 també ha mostrat la imperativa necessitat de disposar d'un habitatge digne. L'aposta de l'AMB, en aquest camp, és notable i en diversos camps. Per una banda, impulsa a través de l'IMPSOL un miler d'habitatges que es poden qualificar de postpandèmia . El 2021 també es preveu culminar la constitució d'Habitatge Metròpolis Barcelona, l'operador públic-privat que preveu construir 4.500 habitatges assequibles en sis anys. Finalment, acaba de signar amb el Govern i l'executiu espanyol un conveni per construir 1.200 pisos de lloguer més L'altre gran àmbit de despesa està relacionada amb el territori. Per una banda, destaca el manteniment de parcs, platges i infraestructures com les rondes de Barcelona. Per una altra, les inversions en projectes de millora urbana, de millora d'espais fluvials metropolitans, de recuperació de zones degradades i d'integració d'infraestructures. En aquest darrer capítol destaquen projectes històrics com laEl Parc Riu Llobregat és un exemple de recuperació ambiental però també d'ús públic. En aquest sentit, tant el desconfinament de la primera onada com les restriccions de mobilitat de la segona han suposat multiplicar-ne els usuaris. Continuar invertint en la millora d'aquests espais per facilitar la pràctica esportiva o poder passejar a tocar de les grans ciutats metropolitanes també és, en definitiva, una manera de contribuir a superar la pandèmia.