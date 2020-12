Salut engega tres nous cribratges massius a Barcelona

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut ha anunciat que farà tres nous cribratges massius a Barcelona per detectar positius asimptomàtics de Covid-19 entre els ciutadans més grans de 16 anys. Les proves es faran amb testos antigènics i comencen aquesta setmana.Al districte de Sant Andreu el cribratge ha començat aquest dimarts i hi estan cridats els veïns de Sant Andreu, el Bon Pastor i Trinitat Vella. Les proves es faran fins al 18 de desembre al Casal de Gent Gran de Bon Pastor.Al districte de Sants Montjuïc el cribratge començarà aquest dimecres a les cotxeres de Sants i també es farà fins al 18 de desembre. En aquest cas, hi poden anar els veïns de Sants, Sants-Badal i Hostafrancs. Les proves es fan a les Cotxeres de Sants.A Sarrià Sant Gervasi i Gràcia. Salut encara no ha especificat encara quan començaran les proves però. Estan cridats a fer-se-les els veïns de Sant Gervasi, La Bonanova, el Putxet, Vallcarca, Els Penitents i El Coll. Les proves es faran al CAP Vallcarca.

