Beure cafè de forma moderada evita el risc de deteriorament cognitiu, segons un estudi de la URV

Un estudi de la Unitat de Nutrició Humana de la URV-IISPV relaciona el consum moderat de cafè amb un menor risc de patir deteriorament cognitiu –fruit de malalties com l'Alzheimer o demències- en persones amb alt risc cardiovascular. Publicat recentment a la revista European Journal of Nutrition, els autors han constatat que aquesta associació es dona entre els bevedors de cafè amb cafeïna, però no entre aquells que en consumeixen sense. En el cas del primer grup, presenten menys risc aquells que consumeixen diàriament almenys dues tasses –uns 100 mil·lilitres-. Per als investigadors, aquesta correlació podria ser resultat d'una interacció sinèrgica entre els diferents compostos bioactius presents al cafè.Així, apunten, els compostos fenòlics amb propietats antioxidants podrien ajudar a disminuir l’estrès oxidatiu i la inflamació de les neurones. A més, conjuntament amb altres components bioactius presents al cafè, podrien atenuar la producció d’un pèptid denominat β-amiloide, que sembla que és un factor de risc per al desenvolupament de la malaltia d’Alzheimer. El consum de cafè, doncs, podria prevenir el mal neuronal, la sinaptotoxicitat i, per tant, la deterioració cognitiva.Al mateix treball, els autors també han explorat l’associació entre la ingesta de cafeïna i la funció cognitiva, i han observat que aquells individus amb més ingesta de cafeïna presenten amb menor freqüència deteriorament cognitiu en comparació d’aquells que beuen menys quantitat de cafeïna. Basant-se en altres estudis, suggereixen que la cafeïna, com que és estructuralment similar a l’adenosina, és a dir, un neurotransmissor amb efectes inhibidors del sistema nerviós central, podria interactuar amb la neurotransmissió en diferents regions del cervell i promoure funcions com la vigilància, l’atenció, l’estat d’ànim i l’excitació.A la llum d'aquests resultats, apunten que les recomanacions en el consum de cafè i cafeïna podrien formar part de les estratègies per prevenir la deterioració cognitiva en un futur. El treball s'ha efectuat en el marc de l'estud Predimed-Plus, amb la participació de 6.427 voluntaris arreu de l'estat espanyol i ha estat dut a terme la investigadora predoctoral Indira Paz-Graniel, i liderat per la investigadora Nancy Babio, professora agregada de la URV, i Jordi Salas-Salvadó, catedràtic i director de la Unitat de Nutrició Humana de la URV del Departament de Bioquímica i Biotecnologia, tots membres del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de la Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició (CIBERobn) i de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili.

