Long Li Xue: «Estic orgullós de poder lluitar per a la preservació del català a les xarxes socials»

"El fet de ser català i xinès sorprèn, és exòtic, i les coses exòtiques ens atrauen"

Via tik tok, val la pena escoltar aquest noi! 👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/9lqBfz8ZU3 — Catalonia Now🎗 (@CataloniaNow) May 3, 2020

"A principis d'aquest any passava per davant del Teatre Nacional i pensava... Tant de bo poder fer alguna cosa aquí i ara hi presentaré una gala!"

Només fa tres anys que es va endinsar en el món de les xarxes socials i la creació de continguts. En aquest temps, però, ja ha aconseguit acumular més de 100.000 seguidors a Instagram Tik Tok i s'ha convertit en un referent per a molts joves catalans. Estem parlant deel presentador de la 70a Nit de Santa Llúcia, la Festa de les Lletres Catalanes.Nascut a Girona l'any 2000, actualment està cursant segon d'Empresarials i Managament a la UPF, tot i que la seva passió, ens confessa, és la comunicació. De fet, combina els seus estudis amb el programa audiovisual Adolescents iCat , que condueix des d'aquest 2020 i que es pot seguir a YouTube, el web i l'app d'iCat. El programa de l'emissora de Catalunya Ràdio és una iniciativa d' Adolescents.cat , el portal de continguts juvenils vinculat a. Hem conversat amb ell perquè ens expliqui com afronta aquesta nit i per conèixer més les seves inquietuds i projectes.- Els nervis relativament bé, però quan a la nit em trobi amb 400 persones, la majoria autoritats, segurament em cagui bastant més del que ho estic ara.- El que sé és que quan m'ho van proposar vaig dir que sí sense pensar-m'ho dues vegades. Em va fer molta il·lusió i estic molt orgullós que em tinguessin en compte.- Doncs durant el monòleg inicial que faré aquesta nit –no vull fer spoilers- crec que tindran l'oportunitat de conèixer bastant qui sóc.- Jo crec que el fet de ser català i xinès sorprèn, és exòtic, i les coses exòtiques ens atrauen. Potser per això algunes persones es van fixar amb mi. D'altra banda, penso que per destacar a les xarxes és molt important connectar amb els teus seguidors: si no aconsegueixes crear un vincle, no generés interès.- Vaig començar en aquest món el 2017, fa 3 anys, quan pràcticament no hi havia ningú fent continguts en català a Instagram a banda del Joan Grivé i la Juliana Canet. Sempre m'ha agradat fer vines, acudits... així que vaig pensar que per què no compartir-ho.- Si tinc un dia en què tot m'ha anat bé m'ho prenc amb filosofia. Ara si tinc un dia dolent i em trobo amb comentaris on se m'insulta pel simple fet de ser xinès i parlar català o se m'ataca sense motiu, m'afecta i em sap greu. El problema de vegades és la falta d'empatia: no tenir en compte que darrere la pantalla hi ha una altra persona.- Quan vaig començar ni m'ho vaig plantejar. No vaig tenir una disputa interna sobre si fer vídeos en un idioma o en un altre. Jo sempre he parlat en català i és la llengua amb què em sento més còmode expressant-me, per tant, per què fer-ho en castellà? La veritat és que estic orgullós de poder lluitar per a la preservació del català a les xarxes socials.- Penso que sí, sobretot a la ciutat de Barcelona. Molta gent potser parla català en el seu àmbit privat, però després a les xarxes ho fan en castellà. Per exemple a Tik Tok, fins fa poc, pràcticament no hi havia vídeos en català. Si els joves dediquen 3 hores al dia a aquesta app, on gairebé només hi ha contingut en castellà, acaben consumint i publicant vídeos només en aquesta llengua, perquè és al que estan acostumats.- S'ha d'apostar per la gent que crea contingut i entreteniment en català. És molt important que aquesta llengua tingui visibilitat en tots els àmbits- El meu objectiu era passar-m'ho bé i que la gent rigués amb mi. No m'esperava per res arribar on estic ara. A principis d'aquest any passava per davant del Teatre Nacional i pensava... Tant de bo poder fer alguna cosa aquí i ara hi presentaré una gala!- Sóc una persona molt incerta, però també molt ambiciosa. El meu somni és fer una xerrada TED i espero que pugui fer-se realitat. La veritat és que d'aquí a 10 anys em veig dedicant-me també al món de la comunicació perquè és l'àmbit que a mi m'agrada i del qual gaudeixo: gaudeixo explicant el que penso, compartint punts de vista i fent riure la gent.

