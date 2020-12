L'11,6 % dels catalans ha generat anticossos de la Covid-19

En aquesta quarta ronda la participació ha estat de 51.409 persones, el 53% del total de contactats. La xifra se situa per sota de la de les primeres rondes però el ministeri la qualifica d'"excel·lent".

La prevalença actual a Catalunya, sense tenir en compte els estudis anteriors, és del 9,2%. El 9,8 % de la població de la demarcació de Barcelona, el 8,7 % de la de Girona, el 10,4 % de la de Lleida i el 4,4 % de la de Tarragona tenen anticossos del coronavirus si només es tenen en compte els resultats de la quarta onada realitzada la segona quinzena de novembre.Segons les dades, el personal sanitari (16,8%) i els cuidadors de persones dependents (16,3%) -generalment dones- són els dos grups on hi ha més persones que tenen anticossos. El percentatge també és alt en persones que treballen fent tasques de neteja (13,9%) i en dones treballadores del sector sociosanitari (13,1%).En el cas de les persones que han conviscut amb algun cas confirmat presenten un percentatge del 31%, mentre que només és del 13% en aquells que han tingut contacte amb algun positiu però no hi han conviscut. També hi ha més persones que han generat anticossos en el sector de població que no té nacionalitat espanyola. Un fet que el ministeri atribueix al tipus de feina o les condicions de vida.Pel que fa a l'àmbit territorial, Conca, Sòria i la Comunitat de Madrid se situen per sobre del 18%. El ministeri descarta, però, que el percentatge sigui suficient per considerar que s'ha arribat a la immunitat de grup i es puguin rebaixar les restriccions. Mentrestant, hi ha que set demarcacions se situen per sota del 5%: Canàries, Lugo, Pontevedra, Corunya, València Huelva i Còrdova.