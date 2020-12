El PDECat carrega contra Junts per apropiar-se del grup al Parlament

La compareixença del portaveu del Partit Demòcrata, Marc Solsona, al Parlament per fer balanç de la legislatura ha servit a la formació postconvergent per elevar el to contra Junts, el partit amb qui forma grup parlamentari des que el PDECat iniciés el seu camí en solitari. Ho ha fet mentre el ple de la cambra catalana estava en marxa.El diputat ha lamentat que "s'han trencat els equilibris" interns dins del grup parlamentari. "Vam ser diputats per restituir el Govern, no per fer una associació, una fundació o un partit nou", ha criticat, en referència a la formació del nou partit de Carles Puigdemont.Solsona ha criticat que JxCat no hagi actuat com a grup parlamentari sinó com a "partit", i ha acusat la formació de Carles Puigdemont de provocar un "tacticisme polític permanent". El diputat també ha avisat que Catalunya no es pot permetre una legislatura "igual" que l'actual, ha defensat les institucions i ha rebutjat la confrontació "de cara a la galeria i del 'no' a tot".El portaveu demòcrata ha cridat a redefinir l'estratègia de l'independentisme, al·legant que després de l'1-O s'està "més a prop de la independència, però no està a tocar". A parer seu, la independència serà "més possible des d'una Catalunya forta i rica, que des d'una Catalunya pobra, sense oportunitats, immersa en una crisi política i social profunda, amb ponts trencats".El PDECat ha anunciat que participarà en l'assemblea fundacional de representants convocada pel Consell per la República aquest dissabte. Ho farà per demostrar "el compromís del partit amb la unitat estratègica". "Creiem en la unitat estratègica, no en la uniformitat de pensament", ha reblat Solsona.

