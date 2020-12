Vergés nega cap retard en la intervenció de la residència de Tremp

Pla general de la reunió que ha mantingut la consellera de Salut a Tremp. Foto: ACN

La consellera de Salut , Alba Vergés, ha negat cap retard en la intervenció de la residència Fundació Fiella de Tremp i ha recordat que el dia 20 de novembre, l’endemà que es detectés el primer cas positiu d’una treballadora, es va fer un primer cribratge als usuaris de tot el centre . "Hem actuat a la residència des del primer dia, fent una cerca activa de casos", ha insistit.Vergés, que ha explicat s'està "analitzant" la documentació per conèixer si l’actuació de l’anterior gestora ha estat correcta, ha justificat el canvi de gestió fet el 28 de novembre a l'alt nombre de positius -una trentena- detectats entre l'equip directiu i els treballadors. Des de l'inici del brot i fins a aquest dimarts, el 95% dels usuaris de la residència de Tremp s'han contagiat de Covid-19 i el 38% han mort.A Vergés, però, no li "sorprèn" aquesta xifra, ja que "per desgràcia" són dades registrades en altres centres i fins i tot superiors durant el primer brot. Tot i això considera que s'haurà d'estudiar més endavant el perquè d'una incidència tan elevada. “Aquestes coses poden passar però la millor manera del fet que no passin és complir estrictament els protocols”, ha afirmat, fent al·lusió de manera indirecta a l’anterior direcció.Vergés ha explicat aquest dimarts al migdia, en roda de premsa des de Tremp, que el canvi d'entitat gestora es va fer el 28 de novembre després de comprovar que la residència de Tremp no se'n podia fer càrrec perquè "es van quedar sense direcció i sense professionals", afectats pel brot de Covid-19.A l'inici del brot, el 19 de novembre, hi havia 142 residents vivint al centre. Fins aquest dimarts, 55 han mort per Covid-19 , 3 han mort per altres causes i hi ha 25 usuaris positius de coronavirus, 14 dels quals tractats al centre i 11 ingressats a l'Hospital Comarcal del Pallars. Al voltant d'un 38% dels residents del centre de Tremp, doncs, han perdut la vida en el brot iniciat fa gairebé un mes.Salut també ha informat que 55 usuaris més han superat la malaltia després de contagiar-se i passar la quarantena. Tot i les 55 recuperacions, Vergés ha alertat que la residència segueix en situació vermella i que per tant cal extremar la "prudència" i no córrer "cap risc". Segons ha concretat Salut, l'última inspecció a la residència es va fer al juliol.Pel que fa a la petició d'informació de la Fiscalia per investigar si s'han seguit els protocols al centre, Vergés ha explicat que espera que al llarg d'aquesta setmana es puguin recopilar totes les dades per fer-los-hi arribar i col·laborar així en qualsevol requeriment judicial.

