Reanimen una nena de 2 anys que estava inconscient després d'ennuegar-se amb pa de pessic a València

Agents de la policia espanyola han aconseguit reanimar a València una nena de dos anys que s'havia esvaït després d'ennuegar amb un tros de pa de pessic. Els policies li van realitzar una reanimació cardiopulmonar (RCP) i van aconseguir que la menor recuperés la consciència i respiració. Els fets van passar quan els agents que feien tasques de prevenció van ser comissionats per la Sala 091 perquè es dirigissin a un carrer de districte de Trànsits, on hi havia una menor en via pública que s'estava ofegant.Immediatament, els agents es van dirigir al lloc, on van localitzar a un home amb una nena petita en braços, i diversos vianants al seu voltant, explica la Prefectura Superior en un comunicat. Els policies van comprovar que la menor estava inconscient i, després de valorar la situació, un dels components va procedir a realitzar-li la maniobra de Heimlich, mentre que l'altre s'encarregava de deixar-li l'espai suficient per treballar i sol·licitar un indicatiu sanitari.Després de cinc compressions i en veure que la menor no reaccionava, el policia va començar amb la reanimació cardiopulmonar (RCP), cosa que va permetre que recobrés instants després el coneixement i la respiració. Els agents van descobrir que la nena s'havia ennuegat amb un tros de pa de pessic, havia començat a convulsionar i havia perdut el coneixement minuts després. Després d'aconseguir que la nena recuperés la consciència, va arribar un indicatiu sanitari que la va traslladar a l'hospital.