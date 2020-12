Els millors mems de la pancarta gegant de Laporta a Madrid

Joan Laporta és el protagonista absolut del dia a les xarxes socials. L'expresident del Futbol Club Barcelona ha posat en marxa la seva precandidatura de la forma més cridanera imaginable: amb una pancarta gegant en un edifici que es troba a escassos metres de l'estadi Santiago Bernabéu.La imatge ha estat comentada per milers d'usuaris a Twitter, on molts d'ells han decidit fer mems mantenint el lema "ganas de volver a veros" i canviant la imatge de Laporta per la d'altres personatges.

